Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой с Макгрегором
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram прокомментировал предстоящий бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram прокомментировал предстоящий бой с ирландцем Конором Макгрегором.
«Дэйна Уайт не несет бред. Дело сделано. Переговоры закончились, впереди интересные два месяца», — написал Нурмагомедов.
Ранее было объявлено, что бой россиянина с ирландцем состоится 6 октября в рамках шоу UFC 229 в
Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед в 26 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.