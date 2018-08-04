Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой с Макгрегором

Ранее было объявлено, что бой россиянина с ирландцем состоится 6 октября в рамках шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. До этого соперники не встречались не разу. В мае глава промоушена Дэйна Уайт пообещал, что их поединок состоится до конца 2018 года.