«Нурмагомедов — лучший боец»: пресса о бое с Макгрегором

Источник: РИА "Новости"

4 августа стало известно, что одно из самых долгожданных событий в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) все-таки состоится. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Встреча состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Поединок пройдет в рамках турнира UFC 229. Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона организации в легком весе.

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О резонансном поединке написали многие СМИ. В частности, британское издание BBC опубликовало статью с заголовком «Конор Макгрегор возвращается в UFC боем против Хабиба Нурмагомедова».

Журналист Саймон Хэд описывает историю ирландского бойца, делая упор на апрельском происшествии, когда Макгрегор чуть не попал в тюрьму за нападение на автобус, в котором ехал Нурмагомедов.

«Это будет один из крутых боев в истории. Ирландец готовится вернуть себе титул чемпиона, который он никогда не терял в октагоне», — пишет автор статьи.

Журналист BBC имеет в виду случаи, когда Макгрегора лишали поясов за то, что тот долгое время не проводил поединки. Последний бой ирландца в UFC датирован 12 ноября 2016 года. Тогда Конор техническим нокаутом во втором раунде победил американца Эдди Альвареса.

Хэд не скупился на похвалу в адрес российского бойца.

«Макгрегор встретится с дагестанцем Нурмагомедовым — жестким и смелым грэппером. Хабиб, вероятно, лучший боец UFC на сегодняшний день», — пишет издание.

«До долгожданного боя остается всего два месяца. Но предварительная схватка начинается уже сейчас», — говорится в конце статьи.

Автор намекает, что Нурмагомедов и Макгрегор не будут сдерживаться в острых словах в адрес друг-друга в социальных сетях и на пресс-конференциях.

Популярный американский сайт Bleacher Report подготовил большое превью к бою Макгрегора и Нурмагомедова. Авторство статье о предстоящем поединке принадлежит Джонатану Сноудену.

«Оба бойца не всегда демонстрируют владение хотя бы минимальными манерами.

Достаточно вспомнить эпизод в лобби отеля, когда Хабиб напал на ранее оскорблявшего его другого российского бойца, или атаку Макгрегором автобуса, где ехал Нурмагомедов.

Теперь же мы увидим бой, который станет финальной точкой в эмоциональном соперничестве двух бойцов, — пишет журналист.

Издание также проанализировало поведение противников в октагоне.

«Макгрегор — разрушительный нападающий, мастер углов и дальних ударов. Его ноги обычно широко распространены, он тщательно приманивает своих оппонентов в погоне за ним. Ирландец — хищник, который мощнейшим ударом наказывает свою «добычу» за любую ошибку.

Нурмагомедов легко кладет соперников на ковер. Его путь успеху лежит через борьбу внизу. Хабиб перетаскивает соперника в ад собственной разработки и не отпускает его оттуда до самого конца. Шанса на спасение у несчастного противника нет, — пишет американское СМИ.

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Также Bleacher Report отмечает, что Макгрегор будет уязвим в борьбе, однако Хабибу еще нужно перевести поединок на ковер, а сделать это будет непросто.

В заключении, издание пишет, что 6 октября мир узнает, кто из бойцов остается легендой UFC.

Еще одно американское издание sportingnews.com в заголовок выносит мысль, что Макгрегор в предстоящем бою будет аутсайдером. Причем опирается СМИ на котировки прагматичных букмекеров.

Одним из главных плюсов Хабиба издание называет его безупречную статистику.

«Нурмагомедов (26−0) никогда не проигрывал в своей карьере в смешанных боевых искусствах, которая началась в 2008 году.

В UFC россиянин дебютировал шесть лет назад и до сих пор остается непобежденным, — пишет СМИ.

На счету ирландца три поражения в смешанных единоборствах. Также неудачей завершился один единственный бой Конора в профессиональном боксе против легендарного американца Флойда Мейвезера.

«Еще одна причина того, что Нурмагомедов является фаворитом, заключается в том, что Хабиб активно проводит бой за боем, а Макгрегор почти на два года выходил из строя», — отмечает sportingnews.com.

Также издание пишет, что у Макгрегора пока нет оружия против блестящих борцовских навыков соперника.