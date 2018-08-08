Нурмагомедов сохранил за собой 8-е место в рейтинге P4P-бойцов UFC

При этом ирландский боец Конор Макгрегор, который давно не проводил боёв, поднялся в рейтинге на вторую позицию. Возглавляет рейтинг Даниэль Кормье, а в топ-3 попал Ти Джей Диллашоу, поднявшийся в новой версии рейтинга сразу на три позиции.