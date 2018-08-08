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20:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Нурмагомедов сохранил за собой 8-е место в рейтинге P4P-бойцов UFC

Хабиб Нурмагомедов, российский боец UFC, владеющий чемпионским поясом в лёгком весе, остался на 8-м месте в рейтинге P4P-бойцов UFC.

Источник: РИА "Новости"

При этом ирландский боец Конор Макгрегор, который давно не проводил боёв, поднялся в рейтинге на вторую позицию. Возглавляет рейтинг Даниэль Кормье, а в топ-3 попал Ти Джей Диллашоу, поднявшийся в новой версии рейтинга сразу на три позиции.

Топ-10 рейтинга лучших P4P-бойцов UFC:

1. Даниэль Кормье
2. Конор Макгрегор
3. Ти Джей Диллашоу
4. Макс Холлоуэй
5. Жорж Сен-Пьер
6. Деметриус Джонсон
7. Тайрон Вудли
8. Хабиб Нурмагомедов
9. Стипе Миочич
10. Роберт Уиттакер.

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