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17:18 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлено о бое Арман Оспанов — Расул Мирзаев

Российская промоутерская компания ACB (Absolute Championship Berkut) официально объявила о проведении боя между казахстанским бойцом Арманом Оспановым (8−2 ММА; 1−2 ACB) и россиянином Расулом Мирзаевым (17−1 MMA; 0−0 ACB), передают Vesti.kz.

Поединок состоится в Москве 10 ноября на турнире ACB 90.

Напомним, в своем последнем бою Оспанов в декабре прошлого года спорным решением судей проиграл россиянину Алексею Полпудникову. А Мирзаев в апреле победил в третий раз казахстанца Ержана Естанова, после чего перешел в новый промоушн.

«Арман Оспанов — один из самых зрелищных полулегковесов лиги. Его победа ударом с разворота на АСВ 61 стала победителем в голосовании на лучший нокаут 2017 года, а поединок с Алексеем Полпудниковым на АСВ 77 — в голосовании на лучший бой года. После достаточно близкого решения Арману во что бы то ни стало нужно реабилитироваться и заработать победу в предстоящем бою.

Его соперником в этом бою станет Расул Мирзаев. После двухгодичного перерыва в карьере Расул возвращается в клетку. Стиль ведения боя Мирзаева наполнен всем тем, за что фанаты любят ММА: зрелищные атаки в стойке, непрерывный прессинг в партере и постоянные попытки финишировать оппонента. Из 17 побед в своей карьере Расул 9 раз нокаутировал и 3 раза проводил болевой прием своим соперникам.

10 ноября вас ожидает невероятный накал страстей. Каждому из бойцов необходима только победа в предстоящем бою. Приходи и поддержи своих земляков на турнире АСВ 90 в Москве! — говорится в сообщении организации.

Публикация от ACB MMA (@acb_mma) 8 Авг 2018 в 5:55 PDT.

Официально объявлено о бое Арман Оспанов - Расул Мирзаев
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