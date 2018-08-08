Официально объявлено о бое Арман Оспанов — Расул Мирзаев

Поединок состоится в Москве 10 ноября на турнире ACB 90.

Напомним, в своем последнем бою Оспанов в декабре прошлого года спорным решением судей проиграл россиянину Алексею Полпудникову. А Мирзаев в апреле победил в третий раз казахстанца Ержана Естанова, после чего перешел в новый промоушн.

«Арман Оспанов — один из самых зрелищных полулегковесов лиги. Его победа ударом с разворота на АСВ 61 стала победителем в голосовании на лучший нокаут 2017 года, а поединок с Алексеем Полпудниковым на АСВ 77 — в голосовании на лучший бой года. После достаточно близкого решения Арману во что бы то ни стало нужно реабилитироваться и заработать победу в предстоящем бою.

Его соперником в этом бою станет Расул Мирзаев. После двухгодичного перерыва в карьере Расул возвращается в клетку. Стиль ведения боя Мирзаева наполнен всем тем, за что фанаты любят ММА: зрелищные атаки в стойке, непрерывный прессинг в партере и постоянные попытки финишировать оппонента. Из 17 побед в своей карьере Расул 9 раз нокаутировал и 3 раза проводил болевой прием своим соперникам.

10 ноября вас ожидает невероятный накал страстей. Каждому из бойцов необходима только победа в предстоящем бою. Приходи и поддержи своих земляков на турнире АСВ 90 в Москве! — говорится в сообщении организации.