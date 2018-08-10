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14:39 (мск), источник: ТАСС

Глава WTF: Тхэквондо останется на ОИ благодаря прозрачной системе судейства

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новая система судейства в тхэквондо, введенная с Олимпиады 2012 года, позволит сохранить этот вид спорта в олимпийской программе. Такое мнение ТАСС высказал президент Всемирной федерации тхэквондо (WTF) Чунг Вон Чо.

Тхэквондо вошел в олимпийскую программу летних Игр с 2000 года. Перед Играми 2012 года WTF ввела изменения в систему судейства на соревнованиях, они коснулись бальной системы, штрафов и размеров ринга, которые были уменьшены. Для того, чтобы свести к минимуму спорные моменты, в частности, была введена система видеоповторов.

«С введением этих систем мы гордимся тем, что судейство нашего вида спорта стало более честным и прозрачным. Я верю, что у тхэквондо крепкие позиции в олимпийской программе, поскольку мы провели отличные соревнования, начиная с Игр в Лондоне, — сказал глава WTF. — Это помогло нам сделать наш спорт более честным, поэтому не думаю, что будут какие-то проблемы при сохранении тхэквондо в олимпийском движении».

XXXII летние Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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