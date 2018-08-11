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17:07 (мск), источник: Vesti.kz

У Хамитова сорвался бой с предложившим ему есть конину армянским бойцом

Бой между казахстанским бойцом смешанных единоборств (ММА) Куатом Хамитовым с армянином Давидом Хачатряном не состоится. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сам «Найман».

Их бой должен был состояться 31 августа в Астане, который ранее анонсировал Хамитов. Причины отмены поединка не уточняются.

«Дорогие друзья вынужден сообщить вам, что бой в Астане не состоится! Причина неизвестна, все вопросы к организации FIGHT NIGHTS, но из-за этого турнира, который меня попросили выступить, мне пришлось отменить свой бой 2 августа в Арабских Эмиратах. Болельщикам хочу сказать, что и наша сторона и сторона соперника не отказывались от боя! Что касается будущего, то следующий бой, скорее всего, пройдет в Китае», — написал Хамитов.

По информации официального сайта Fight Nights, на счету Хамитова 19 побед и шесть поражений. Армянский визави казахстанца провел 27 боев — 24 победы и три поражений. В рейтинге бойцов легкого веса (до 70,3 килограмма) Хамитов идет на седьмой строчке, а Хачатрян — на девятой.

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Добавим, что их поединку предшествовала словесная перепалка.

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Все началось с того, что Хамитов спрогнозировал досрочную победу ирландца Питера Куилли в бою с армянином, который состоялся в мае и завершился поражением Хачатряна нокаутом. После этого поединка казахстанец похвалил ирландца, который также известен как спарринг-партнер соотечественника и звезды UFC Конора МакГрегора.

Это не понравилось спортсмену из Армении и предложил казахстанцу больше «не комментировать» и есть «свою конину». Хамитов не стал продолжать дискуссию и просто попросил промоушн Fight Nights Global устроить ему поединок с Хачатряном.

При этом сам Хамитов встречался с Куилли в ноябре 2017 года в главном бою турнира Fight Nights 80, прошедшего в Алматы. Казахстанец победил решением большинства судей, но позже Федерация ММА России изменила результат поединка на ничью.

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