У Хамитова сорвался бой с предложившим ему есть конину армянским бойцом

Их бой должен был состояться 31 августа в Астане, который ранее анонсировал Хамитов. Причины отмены поединка не уточняются.

«Дорогие друзья вынужден сообщить вам, что бой в Астане не состоится! Причина неизвестна, все вопросы к организации FIGHT NIGHTS, но из-за этого турнира, который меня попросили выступить, мне пришлось отменить свой бой 2 августа в Арабских Эмиратах. Болельщикам хочу сказать, что и наша сторона и сторона соперника не отказывались от боя! Что касается будущего, то следующий бой, скорее всего, пройдет в Китае», — написал Хамитов.

По информации официального сайта Fight Nights, на счету Хамитова 19 побед и шесть поражений. Армянский визави казахстанца провел 27 боев — 24 победы и три поражений. В рейтинге бойцов легкого веса (до 70,3 килограмма) Хамитов идет на седьмой строчке, а Хачатрян — на девятой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmVrogVFKmc/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:41.59722222222222% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmVrogVFKmc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дорогие друзья вынужден сообщить вам, что бой в Астане не состоится! Причина неизвестна, все вопросы к организации FIGHT NIGHTS @fightnights , но из за этого турнира, который меня попросили выступить, мне пришлось отменить свой бой 2 августа в Арабских Эмиратах. Болещикам хочу сказать, что и наша сторона и сторона соперника не отказывались от боя! Что касается будущего, то следующий бой скорее всего пройдет в организации WBK в Китае!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kuat__khamitov/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ★★★NAIMAN★★★</a> (@kuat__khamitov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-11T12:34:33+00:00">11 Авг 2018 в 5:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что их поединку предшествовала словесная перепалка.

Все началось с того, что Хамитов спрогнозировал досрочную победу ирландца Питера Куилли в бою с армянином, который состоялся в мае и завершился поражением Хачатряна нокаутом. После этого поединка казахстанец похвалил ирландца, который также известен как спарринг-партнер соотечественника и звезды UFC Конора МакГрегора.

Это не понравилось спортсмену из Армении и предложил казахстанцу больше «не комментировать» и есть «свою конину». Хамитов не стал продолжать дискуссию и просто попросил промоушн Fight Nights Global устроить ему поединок с Хачатряном.