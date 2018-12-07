Отец Нурмагомедова назвал предварительную дату боя сына с Мейвезером

«Бой Хабиба с Мейвезером возможен. Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но очень серьезным инвесторам», — добавил заслуженный тренер России.

«Мейвейзер силен на дистанции. Он очень скоростной и уверенный в себе боец. Но разве Хабиб плох на дистанции? Какие могут быть вопросы к его ударной технике, если он роняет Эдсона Барбозу, Майкла Джонсона и Конора Макгрегора? К тому же у нас есть время подтянуть и боксерскую технику, занимаясь с Анатолием (известный украинский тренер по боксу — ред.) и Василием (чемпион мира по боксу — ред.) Ломаченко», — оценил Нурмагомедов-старший возможности соперников.