Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава Сенаторз1
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Торонто Мэйпл Ливз1
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
2-й период
Флорида Пантерз1
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия Флайерз1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург Пингвинз2
Нью-Йорк Айлендерс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
6.12
Витязь3
Нефтехимик1
Хоккей. КХЛ
6.12
СКА5
Ак Барс1
Хоккей. КХЛ
6.12
ЦСКА3
Авангард2
Хоккей. КХЛ
6.12
Динамо Мн3
Торпедо НН6
Хоккей. КХЛ
6.12
Барыс3
Трактор1
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (Ж)
Все события
Фоторепортажи
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
03:13 (мск), источник: Известия

Отец Нурмагомедова назвал предварительную дату боя сына с Мейвезером

Поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым может состояться на 30-тысячной «Ахмат-Арене» в Грозном 4 мая. Об этом в интервью «Известиям» рассказал отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

«Бой Хабиба с Мейвезером возможен. Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но очень серьезным инвесторам», — добавил заслуженный тренер России.

По мнению отца Нурмагомедова, российский боец имеет высокие шансы на победу в поединке, учитывая возраст Флойда и выносливость Хабиба.

«Мейвейзер силен на дистанции. Он очень скоростной и уверенный в себе боец. Но разве Хабиб плох на дистанции? Какие могут быть вопросы к его ударной технике, если он роняет Эдсона Барбозу, Майкла Джонсона и Конора Макгрегора? К тому же у нас есть время подтянуть и боксерскую технику, занимаясь с Анатолием (известный украинский тренер по боксу — ред.) и Василием (чемпион мира по боксу — ред.) Ломаченко», — оценил Нурмагомедов-старший возможности соперников.

Стало известно, с кем может сразиться Нурмагомедов
Во время загрузки произошла ошибка.
26 ноября© Ньюстюб
 Спортивные выходные с «Известиями»
Серьезная потеря: Уилл Клайберн пропустит матч с «Басконией»
Чемпион КХЛ получил пощечину в Петербурге. СКА покуражился
Супертурнир в Катаре: «Локо», «Спартак», «Зенит» и «Ростов»
Тарасова: Загитова - звезда и ни с кем не соревнуется
«Реал Мадрид» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Украинская биатлонистка выиграла гонку на этапе КМ в Словении
Экс-чиновник ФИФА рассказал о сумме взятки при выборах ЧМ-2018
Фуркад: Слежу за новостями от Шипулина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь