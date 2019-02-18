Шум, а драки нет. Веласкес проиграл Нганну за полминуты

Источник: AP 2019

Кейн Веласкес был очень популярным чемпионом UFC в тяжелом весе, про него даже делали мемы, но это было пять лет назад. С тех пор американец мексиканского происхождения провел всего один бой. Сейчас был второй. И будет ли третий — большой вопрос. Против Фрэнсиса Нганну Кейн выстоял лишь 28 секунд.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Фаворит за былые заслуги

Несмотря на травмы и почти трехлетний простой, Веласкес считался фаворитом. Это несмотря на то, что его соперником был очень страшный камерунский нокаутер Фрэнсис Нганну. Было время, когда этот темнокожий гигант набрал такую форму, что казался вообще непобедимым. Поражения от Стипе Миочича и Деррика Льюиса немного опустили его на землю, но нокаутирующая мощь никуда не делась.

Веласкес мог победить Нганну в партере или даже в стойке во второй половине боя, так как кардио никогда не было сильной стороной камерунца. Но в первом раунде Кейну нужно было выстоять, потому что Нганну — просто взрывной в стартовые моменты. Пока он не вымахался, он дико опасен.

Когда ты не выступал два с половиной года, просто необходимо провести средний по сложности бой перед тем, как выходить на кого-то из элиты. Однако Веласкеса кинули сразу на Нганнгу. Ясно, что сам Кейн был уверен в себе и хотел этого боя, но практика показывает, что вот так триумфально вернуться почти невозможно. Особенно, в 36 лет.

Сам не понял, как победил

Про бой много не скажешь, он не продлился и полминуты. Веласкес вышел в октагон, словно не было 30 месяцев простоя, а в соперниках не один из самых ужасающих нокаутеров. Такой уж Кейн, он никого и никогда не боялся. Потому, наверно, и считается одним из лучших в истории. В первые секунды он пытался наносить удары ногами, чередовал лоу-кики с хай-киками, но попасть получилось только по защите.

Спустя 20 секунд боя Веласкес попытался провести тейкдаун, сделал проход в ноги, но не сумел уронить Нганну. Камерунец, насколько видно со спины, пробил левый прямой в голову Кейну, затем его как-то неловко оттолкнул. Веласкес стал заваливаться назад и крайне неудачно сел, что ноги оказались под неестественным углом. Уже испытав боль, Кейн попытался перегруппироваться, оказался на настиле и пропустил еще несколько добивающих ударов от Нганну. Рефери оперативно вмешался, и бой был закончен.

Камерунец даже не праздновал. Он не понял, как это вообще произошло. «Все было слишком быстро, друг. Мы только начали драться, и вот я уже победил. Я ждал этого боя два года, я хотел бросить вызов кому-то вроде Веласкеса. Я хочу проверять себя с лучшими, и для меня большая честь быть здесь. Я рад, что сумел выиграть», — сказал Нганну после боя.

Уйти нельзя остаться

Веласкес отдал должное сопернику, извинился перед публикой за быстрое поражение и обнадежил всех по поводу будущего: «Я просто сблизился с ним слишком быстро. Я был супер-готов к бою, но поэтому наш спорт и такой великий, что ты никогда не знаешь, как все сложится. Я определенно хочу продолжать карьеру и проводить бои».

Продолжит ли карьеру Кейн и нужно ли это ему? Если он сам говорит, что хочет, значит продолжит. Нет оснований не верить, что он был готов действительно хорошо. У него прекрасный лагерь, он тренируется с лучшими в своем деле, и, если он выходит в октагон, значит готов.

Ошибки допускают все, но 36 лет — не тот возраст для тяжа, когда время уже бросать все. Это вообще может быть только серединой карьеры, с учетом того, как редко Кейн дрался и как мало боев провел. 17 поединков за 13 лет — это почти ничего. Главное, чтобы здоровье позволяло выступать. Судя по всему, с ним у Веласкеса все хорошо, поэтому он может вернуться на самый верх. Особенно, если его не кидать под танки сразу после длительного простоя.