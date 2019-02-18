Шум, а драки нет. Веласкес проиграл Нганну за полминуты
Возвращение одной из легенд ММА получилось провальным.
Возвращение одной из легенд ММА получилось провальным.
Кейн Веласкес был очень популярным чемпионом UFC в тяжелом весе, про него даже делали мемы, но это было пять лет назад. С тех пор американец мексиканского происхождения провел всего один бой. Сейчас был второй. И будет ли третий — большой вопрос. Против Фрэнсиса Нганну Кейн выстоял лишь 28 секунд.
Несмотря на травмы и почти трехлетний простой, Веласкес считался фаворитом. Это несмотря на то, что его соперником был очень страшный камерунский нокаутер Фрэнсис Нганну. Было время, когда этот темнокожий гигант набрал такую форму, что казался вообще непобедимым. Поражения от Стипе Миочича и Деррика Льюиса немного опустили его на землю, но нокаутирующая мощь никуда не делась.
Веласкес мог победить Нганну в партере или даже в стойке во второй половине боя, так как кардио никогда не было сильной стороной камерунца. Но в первом раунде Кейну нужно было выстоять, потому что Нганну — просто взрывной в стартовые моменты. Пока он не вымахался, он дико опасен.
Когда ты не выступал два с половиной года, просто необходимо провести средний по сложности бой перед тем, как выходить на
Про бой много не скажешь, он не продлился и полминуты. Веласкес вышел в октагон, словно не было 30 месяцев простоя, а в соперниках не один из самых ужасающих нокаутеров. Такой уж Кейн, он никого и никогда не боялся. Потому, наверно, и считается одним из лучших в истории. В первые секунды он пытался наносить удары ногами, чередовал
Спустя 20 секунд боя Веласкес попытался провести тейкдаун, сделал проход в ноги, но не сумел уронить Нганну. Камерунец, насколько видно со спины, пробил левый прямой в голову Кейну, затем его
Камерунец даже не праздновал. Он не понял, как это вообще произошло. «Все было слишком быстро, друг. Мы только начали драться, и вот я уже победил. Я ждал этого боя два года, я хотел бросить вызов
Веласкес отдал должное сопернику, извинился перед публикой за быстрое поражение и обнадежил всех по поводу будущего: «Я просто сблизился с ним слишком быстро. Я был
Ошибки допускают все, но 36 лет — не тот возраст для тяжа, когда время уже бросать все. Это вообще может быть только серединой карьеры, с учетом того, как редко Кейн дрался и как мало боев провел. 17 поединков за 13 лет — это почти ничего. Главное, чтобы здоровье позволяло выступать. Судя по всему, с ним у Веласкеса все хорошо, поэтому он может вернуться на самый верх. Особенно, если его не кидать под танки сразу после длительного простоя.
Михаил ПОТАПОВ