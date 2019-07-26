Геннадий Орлов высказался против ММА из-за смерти Дадашева
Спортивный комментатор Геннадий Орлов — о трагической гибели российского боксера Максима Дадашева. Орлов отметил, что не понимает, почему по телевизору транслируются бои ММА.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов — о трагической гибели российского боксера Максима Дадашева. Орлов отметил, что не понимает, почему по телевизору транслируются бои ММА.
— Это трагедия, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». — Бокс — им надо заниматься очень аккуратно и под большим наблюдением врачей. И начинать надо не раньше 15−16 лет. Каждый удар в голову — это сотрясение мозга. Ты спроси у любого врача! А это МММ (ММА — прим. «СЭ»)…
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу.