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19:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов высказался против ММА из-за смерти Дадашева

Спортивный комментатор Геннадий Орлов — о трагической гибели российского боксера Максима Дадашева. Орлов отметил, что не понимает, почему по телевизору транслируются бои ММА.

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Источник: РИА "Новости"

— Это трагедия, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». — Бокс — им надо заниматься очень аккуратно и под большим наблюдением врачей. И начинать надо не раньше 15−16 лет. Каждый удар в голову — это сотрясение мозга. Ты спроси у любого врача! А это МММ (ММА — прим. «СЭ»)Из-за того, что люди ходят смотреть, на этом зарабатывают деньги… Я уже не раз говорил, что все это рождает ген агрессии. Если бьют ногой и рукой, то что же это за вид спорта? Это только бизнес.

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу.

Федерация бокса России проведет расследование обстоятельств смерти Максима Дадашева
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24 июля© Ньюстюб
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