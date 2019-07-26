Геннадий Орлов высказался против ММА из-за смерти Дадашева

— Это трагедия, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». — Бокс — им надо заниматься очень аккуратно и под большим наблюдением врачей. И начинать надо не раньше 15−16 лет. Каждый удар в голову — это сотрясение мозга. Ты спроси у любого врача! А это МММ (ММА — прим. «СЭ»)… Из-за того, что люди ходят смотреть, на этом зарабатывают деньги… Я уже не раз говорил, что все это рождает ген агрессии. Если бьют ногой и рукой, то что же это за вид спорта? Это только бизнес.