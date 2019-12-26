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14:06 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Самые стильные спортсмены прямо сейчас. Подборка главных красавчиков из мира спорта

Спойлер: стильным можно назвать далеко не одного Роналду.

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40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Звезды мирового спорта блистают не только на поле, но и за его пределами. Многочисленные рекламные контракты с топовыми брендами, фотосессии для обложек глянцевых изданий — все это давно стало нормой для любого выдающегося спортсмена.

Собрали для вас топ самых стильных спортсменов. Поверьте, тут есть на что посмотреть.

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