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01:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Сибирский боец уничтожил легенду UFC. И готов отобрать пояс у чемпиона

14 декабря на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе россиянин Петр Ян нокаутировал бойца из Зала славы UFC Юрайю Фейбера, а потом едва не устроил потасовку с бывшим чемпионом Коди Гарбрандтом. Пока в организации не нашлось того, кто способен задержать взлет российского феномена. «Лента.ру» — о карьере не знающего поражений в UFC российского спортсмена.

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Источник: AP 2019

Наглый русский

«Ян — опасный ублюдок! Когда-нибудь он определенно завоюет пояс UFC», — это слова 40-летнего Юрайи Фейбера, которому «посчастливилось» на себе ощутить беспощадность россиянина. На лице заслуженного бойца во время интервью были видны швы и синяки вокруг глаза.

Не сиделось Фейберу на пенсии. Он покинул спорт в 2016 году, потом его имя появилось в зале славы UFC. Казалось бы, страницу пора бы перелистнуть. Но уже в 2019-м турнир в Сакраменто лишился одного из бойцов в главном поединке вечера. Юрайя к этому времени уже успел соскучиться по кровавому спорту и выручил организаторов. Его камбэк продлился немногим больше 40 секунд. Зрелищный нокаут в исполнении ветерана! Но в следующем бою ему противостоял Ян. И, похоже, пропущенные удары россиянина все же вернут Фейбера на пенсию. В ближайшее время драться он точно не планирует.

Петр Ян (слева) противостоит Юрайе Фейберу. | Источник: AP 2019

Петр Ян пока оправдывает свое прозвище — Беспощадный. Шестая победа в UFC подряд, причем над статусным, пусть и возрастным соперником. Надо отметить, что в октагоне эта разница в глаза не бросалась: Фейбер был юрким и быстрым. Ветеран признал, что Ян превзошел его именно в технике. «Он очень опытный ударник», — резюмировал он, пережив схватку.

После победы Ян вернулся в Twitter — здесь он не менее активен, чем на тренировках. Велел подать ему тройного шута — так россиянин со всем почтением говорит о Генри Сехудо.

Обладатель золота Олимпиады по вольной борьбе, действующий чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, признанный мастер интернет-кринжа — Сехудо заслуживает отдельной короны за свои посты в Twitter. Он упорно вызывал на бой чемпионку из Киргизии Валентину Шевченко (история закончилась ничем: после взаимных заигрываний в попытке попиариться эти двое обратили вызов-недоразумение в шутку и сделали совместное фото).

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Хватит ли шести побед для того, чтобы получить право на участие в титульном бою? Судить сложно. Нурмагомедову ради этого шанса пришлось провести десять схваток. В дивизионе Яна достаточно достойных соперников — например, бывший чемпион Коди Гарбрандт. Сибиряк уже успел повздорить с ним сразу после победы над Фейбером. Гарбрандт — соратник Юрайи по команде Team Alpha Male, и он был явно недоволен отношением Яна к своему товарищу.

Дерзость и потенциал Яна создают огромные возможности матчмейкерам UFC. Для человека, который едва начал осваивать английский (по признанию Петра, он еще только собирается нанять репетитора, а для перевода пользуется в основном смартфоном), в своих постах он очень продуктивен.

Петр Ян во время одного из поединков. | Источник: Reuters

Вторым по значимости оружием современного бойца — Twitter-аккаунтом — Ян обзавелся уже после подписания контракта с UFC. В шапке профиля все просто и понятно: боец из Сибири, бывший чемпион ACB. И примечание: интересы спортсмена представляет международная компания Ruby Sports & Entertainment. Менеджером Петра является Саят Абдрахманов. Именно этого парня мы видим рядом с Яном во время интервью с иностранными журналистами и непосредственно в октагоне. В Казахстане его зовут местным Али Абдель-Азизом. Наверное, там это комплимент.

Именно Абдрахманов помог Яну подписать сделку с UFC в январе 2018-го. У него также прочные связи в Таиланде, где Петр регулярно проводит сборы.

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Грамотный менеджмент и расчетливый треш-ток — нетипично для представителей отечественного MMA. Даже главная звезда —Хабиб Нурмагомедов — снискал популярность скорее за счет непривычного для западного зрителя образа. Ведь если посмотреть на действия его менеджера в США, вышеупомянутого Али Абдель-Азиза, становится несколько не по себе. Хотя глава Dominance MMA и представляет интересы лидеров индустрии, он с завидной регулярностью попадает в некрасивые истории. Да и репутация у египтянина (если и здесь он не лукавит!) весьма спорная.

Алджамейн Стерлинг — еще один представитель этого дивизиона — поделился историей, которая ярко свидетельствует о командной работе по продвижению Яна. В подкасте у Джо Рогана американец вспомнил, как российский боец попытался начать с ним конфликт на тренировочной базе UFC Performance Institute. После обмена кровожадными жестами (палец, проведенный по горлу) рядом с Яном выросла целая команда с камерой наготове. Стерлинг со смехом вспоминает, что Ян едва мог сказать два слова по-английски, но старательно пытался его запугать — якобы американец опасается драться с ним в Москве.

Правда, жестких нападок из лагеря Яна на кого-либо из потенциальных соперников нет. Команде россиянина удается оставаться в рамках приличий. Треш-ток — с ударением на второй слог.

Сибирский экспресс

Пусть Ян и не обладатель зубодробительной фамилии, он, тем не менее, весьма экзотичен для американских фанатов. Что, безусловно, приковывает к нему большое внимания. «Этот парень вырос в самом холодном месте на чертовой планете!» — шутит Роган в беседе со Стерлингом.

Ян разносит соперников в лучшей лиге мира во вполне юном по меркам MMA возрасте, хотя за плечами беспощадного 26-летнего ударника немало боев.

Начинал сибиряк в родном городе — Дудинке Красноярского края, где занимался боксом с 11 лет. Талант не остался незамеченным, после рекомендации тренера мальчика удалось устроить в Омске — в возрасте 15 лет он перебрался в общежитие. Его жизнь состояла из учебы и тренировок.

Изначально Петр и не думал связывать жизнь с MMA. Он проявлял себя на любительских турнирах, где главной наградой служили медали и грамоты. Расходы же спортсмены чаще всего брали на себя.

А вот в MMA, даже в скромных турнирах, платили за готовность выйти в клетку. Ян вскоре втянулся, и в 2013-м уже дебютировал в профессионалах.

Петр Ян наносит удар. | Источник: AP

Первый бой Яна прошел в Иркутске, где местный MMA, вероятно, еще грелся в 1990-х. Вместо канваса — борцовский ковер. Весьма либеральные правила, разрешавшие бойцам наносить удары головой в партере.

Ян не без труда выиграл в том поединке. Но опыт первого боя в клетке дал четкий сигнал: необходимо работать над борьбой. И несмотря на то, что базовым видом спорта Яна является бокс, с тех пор ему удалось довести навыки работы в партере до вполне солидного уровня — это мнение мастера спорта по вольной борьбе Марата Балаева, знакомого со способностями Яна.

Одно время оба выступали в ACB.

Через два года после дебюта в профессиональных ММА Ян провел первый бой под эгидой ACB. Здесь он дрался с 2015-го по 2018 год и стал чемпионом организации в легчайшем весе. К моменту подписания контракта с UFC Петр успел провести девять боев, проиграв лишь однажды. И то — раздельным решением.

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В сильнейшем промоушене мира колотушки Яна работают без перебоев. После четырех побед россиянину предложили улучшенный контракт. Хотя, надо признать, боец сталкивался с серьезными испытаниями. К примеру, поединок на первом UFC в России он проводил с дебютантом из Южной Кореи — Джин Су Соном. Кровавая рубка в клетке продлилась все 15 минут.

Не сумел досрочно финишировать Ян и в бою с опытным Джоном Додсоном на турнире в Чехии. Впрочем, именно после этого боя россиянин заслужил новое соглашение. По всей видимости, сказалась победа над статусным оппонентом. После этого Петр закрепил позиции, в июне победив решением крепкого Джимми Риверу.

***

Схватка с Сехудо в ближайшее время Яну, скорее всего, не светит. Чемпион уже сделал свой выбор, вызвав на поединок Жозе Алду — точнее, его обезжиренную версию.

Бразилец решил попытать счастья в новом для себя дивизионе. Первый поединок успешным назвать сложно, но и неудачей 15-минутка против недавнего претендента на титул Марлона Мораеша не стала. В тот же вечер, когда Ян низверг легенду UFC, Алду уступил соотечественнику раздельным судейским решением. Хотя многие считают, что рефери должен был поднять руку Жозе.

Нанести Яну первое поражение в карьере явно хотел бы Гарбрандт. Да и Стерлинг признается, что не боится схватки с безжалостным россиянином. В октагоне и за его пределами Петр уверенно идет навстречу мечте — стать следующим чемпионом UFC из России.

Николай Костюков

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Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
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