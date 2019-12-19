Сибирский боец уничтожил легенду UFC. И готов отобрать пояс у чемпиона
14 декабря на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
14 декабря на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
«Ян — опасный ублюдок!
Не сиделось Фейберу на пенсии. Он покинул спорт в 2016 году, потом его имя появилось в зале славы UFC. Казалось бы, страницу пора бы перелистнуть. Но уже в 2019-м турнир в Сакраменто лишился одного из бойцов в главном поединке вечера. Юрайя к этому времени уже успел соскучиться по кровавому спорту и выручил организаторов. Его камбэк продлился немногим больше 40 секунд. Зрелищный нокаут в исполнении ветерана! Но в следующем бою ему противостоял Ян. И, похоже, пропущенные удары россиянина все же вернут Фейбера на пенсию. В ближайшее время драться он точно не планирует.
Петр Ян пока оправдывает свое прозвище — Беспощадный. Шестая победа в UFC подряд, причем над статусным, пусть и возрастным соперником. Надо отметить, что в октагоне эта разница в глаза не бросалась: Фейбер был юрким и быстрым. Ветеран признал, что Ян превзошел его именно в технике. «Он очень опытный ударник», — резюмировал он, пережив схватку.
После победы Ян вернулся в Twitter — здесь он не менее активен, чем на тренировках. Велел подать ему тройного шута — так россиянин со всем почтением говорит о Генри Сехудо.
Обладатель золота Олимпиады по вольной борьбе, действующий чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, признанный мастер
Хватит ли шести побед для того, чтобы получить право на участие в титульном бою? Судить сложно. Нурмагомедову ради этого шанса пришлось провести десять схваток. В дивизионе Яна достаточно достойных соперников — например, бывший чемпион Коди Гарбрандт. Сибиряк уже успел повздорить с ним сразу после победы над Фейбером. Гарбрандт — соратник Юрайи по команде Team Alpha Male, и он был явно недоволен отношением Яна к своему товарищу.
Дерзость и потенциал Яна создают огромные возможности матчмейкерам UFC. Для человека, который едва начал осваивать английский (по признанию Петра, он еще только собирается нанять репетитора, а для перевода пользуется в основном смартфоном), в своих постах он очень продуктивен.
Вторым по значимости оружием современного бойца —
Именно Абдрахманов помог Яну подписать сделку с UFC в январе 2018-го. У него также прочные связи в Таиланде, где Петр регулярно проводит сборы.
Грамотный менеджмент и расчетливый
Алджамейн Стерлинг — еще один представитель этого дивизиона — поделился историей, которая ярко свидетельствует о командной работе по продвижению Яна. В подкасте у Джо Рогана американец вспомнил, как российский боец попытался начать с ним конфликт на тренировочной базе UFC Performance Institute. После обмена кровожадными жестами (палец, проведенный по горлу) рядом с Яном выросла целая команда с камерой наготове. Стерлинг со смехом вспоминает, что Ян едва мог сказать два слова
Пусть Ян и не обладатель зубодробительной фамилии, он, тем не менее, весьма экзотичен для американских фанатов. Что, безусловно, приковывает к нему большое внимания. «Этот парень вырос в самом холодном месте на чертовой планете!» — шутит Роган в беседе со Стерлингом.
Ян разносит соперников в лучшей лиге мира во вполне юном по меркам MMA возрасте, хотя за плечами беспощадного 26-летнего ударника немало боев.
Изначально Петр и не думал связывать жизнь с MMA. Он проявлял себя на любительских турнирах, где главной наградой служили медали и грамоты. Расходы же спортсмены чаще всего брали на себя.
А вот в MMA, даже в скромных турнирах, платили за готовность выйти в клетку. Ян вскоре втянулся, и в 2013-м уже дебютировал в профессионалах.
Первый бой Яна прошел в Иркутске, где местный MMA, вероятно, еще грелся в 1990-х. Вместо канваса — борцовский ковер. Весьма либеральные правила, разрешавшие бойцам наносить удары головой в партере.
Одно время оба выступали в ACB.
Через два года после дебюта в профессиональных ММА Ян провел первый бой под эгидой ACB. Здесь он дрался с 2015-го по 2018 год и стал чемпионом организации в легчайшем весе. К моменту подписания контракта с UFC Петр успел провести девять боев, проиграв лишь однажды. И то — раздельным решением.
В сильнейшем промоушене мира колотушки Яна работают без перебоев. После четырех побед россиянину предложили улучшенный контракт. Хотя, надо признать, боец сталкивался с серьезными испытаниями. К примеру, поединок на первом UFC в России он проводил с дебютантом из Южной Кореи — Джин Су Соном. Кровавая рубка в клетке продлилась все 15 минут.
Не сумел досрочно финишировать Ян и в бою с опытным Джоном Додсоном на турнире в Чехии. Впрочем, именно после этого боя россиянин заслужил новое соглашение. По всей видимости, сказалась победа над статусным оппонентом. После этого Петр закрепил позиции, в июне победив решением крепкого Джимми Риверу.
Бразилец решил попытать счастья в новом для себя дивизионе. Первый поединок успешным назвать сложно, но и неудачей 15-минутка против недавнего претендента на титул Марлона Мораеша не стала. В тот же вечер, когда Ян низверг легенду UFC, Алду уступил соотечественнику раздельным судейским решением. Хотя многие считают, что рефери должен был поднять руку Жозе.
Нанести Яну первое поражение в карьере явно хотел бы Гарбрандт. Да и Стерлинг признается, что не боится схватки с безжалостным россиянином. В октагоне и за его пределами Петр уверенно идет навстречу мечте — стать следующим чемпионом UFC из России.
Николай Костюков