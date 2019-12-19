Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
20:00
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Анахайм Дакс
31
Все события
Фоторепортажи
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Боец MMA Дуракович проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара. Видео

В «Твиттере» появилось видео, как боснийский боец смешанных единоборств Ади Дуракович проиграл поединок за девять секунд, хотя его соперник аргентинец Франсиско Баррио не нанёс ни одного удара.

Наверх
Источник: instagram.com/adi_durakovic

Инцидент произошёл на турнире Fight Nation Championship в Хорватии в минувшие выходные. Бойцы сошлись в октагоне, но уже через несколько мгновений Дуракович перестал защищаться, подошёл к рефери и заявил, что сдаётся. Судья остановил поединок на девятой секунде. Впоследствии босниец объяснил, что произошло.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я почувствовал сильную боль в груди, в глазах помутнело. Сказал рефери, что со мной что-то не так, и это последнее, что я помню. Очнулся в машине скорой помощи и снова потерял сознание. Затем очнулся уже в больнице», — написал он в «сториз» своего «инстаграма».

Читайте также
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
За кадром класико: протесты, драки и сожженные контейнеры
В логове Фуркада — жара: во Франции стартует 3-й этап Кубка мира
Криштиану Роналду забил супергол в чемпионате Италии (видео)
Путин — о решении ВАДА: Так можно зачистить наших фигуристок
Сборная России завершила год за пределами топ-30 рейтинга ФИФА
Французский футболист решил получить российский паспорт ради ЧЕ
Мадридский «Реал» возмущен судейством в матче с «Барселоной»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь