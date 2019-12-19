Бывший чемпион UFC вспомнил об упущенном бое с Нурмагомедовым

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28-летний спортсмен отметил, что в отличие от баскетболистов, игроков в американский футбол или даже боксеров, бойцы MMA не имеют заранее известного графика выступлений.

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Он вспомнил, что согласился заменить снявшегося из-за травмы Тони Фергюсона на турнире UFC 223 и поспорить с Нурмагомедовым за пояс чемпиона организации в легком весе.

По словам Холлоуэя, он практически сделал вес, но организаторы не разрешили ему продолжить весогонку. «Они посмотрели на меня и сказали: “Нет.” Типа я неважно выгляжу. А у меня тогда все было в порядке!» — пояснил он, рассказывая об упущенном бое.

В апреле 2018-го на UFC 223 Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе. Изначально россиянин должен был драться против Фергюсона, но последний получил травму незадолго до турнира и снялся с боя.

Холлоуэй — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Он бился против Дастина Порье за титул временного чемпиона в легком весе, но уступил.