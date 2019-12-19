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19 декабря, источник: Sport24

Емельяненко договорился драться с самым веселым бойцом из Дагестана. Это круче, чем шоу с Кокляевым

Они заработают кучу денег.

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Магомед Исмаилов — первый боец в российских ММА, который научился пользоваться инстаграмом для того, чтобы получать громкие бои и зарабатывать большие деньги.

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Началось все чуть больше трех лет назад. Исмаилов пришел на турнир Fight Nights Global. Владимир Минеев дрался с Ясубеем Эномото, а Магомед ходил по залу и задавал всем один и тот же вопрос.

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Поединок между Минеевым и Исмаиловым состоялся в октябре 2018-го и закончился ничьей. На ютубе видео их боя посмотрели почти четыре миллиона человек, а турнир, в рамках которого проходил поединок, стал самым успешным за всю историю Fight Nights (после турнира с участием Федора Емельяненко). Вживую на это смотрел даже Киркоров.

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Прямо сейчас на Исмаилова в инстаграме подписано более 900 тысяч человек. В 2019-м он побил Вячеслава Василевского и Артема Фролова.

У него есть контракт с лигой ACA, по которому (согласно информации журналиста Азамата Бостанова) Магомед максимально может зарабатывать по 100 тысяч долларов за поединок. Столько в России получают только бойцы вроде Александра Шлеменко, Сергея Харитонова и Александра Емельяненко. Интересно, что Исмаилов начал выступать гораздо позже всех вышеперечисленных, и только он сумел сделать себя звездой, не выступая в зарубежных промоушенах.

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Пару месяцев назад Исмаилов записал видео, в котором выразил уверенность, что смог бы побить Александра Емельяненко. И тут важно проговорить — Магомед выступает в категории до 84 кг. Вес Александра во время боя варьируется от 110 до 118 кг.

В одном из выпусков программы «ХукВам» Емельяненко назвал Исмаилова «слабым». Ответ не заставил себя долго ждать.

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И теперь просто невозможно не говорить об этом поединке. 16 декабря на ютуб-канале Магомеда вышло видео, которое называется «Лысый кошмар Емельяненко». Наверное, вы догадываетесь, чему оно посвящено.

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Но до определенного момента было не очень понятно, насколько этот бой нужен Емельяненко. Он может заработать на нем много денег, но в то же время есть потенциальный вариант проиграть человеку, который никогда в жизни не дрался в категории, превышающей 93 кг.

Во время очередного выпуска «ХукВам» этот вопрос отпал. Они созвонились и договорились.

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— Александр! Это Магомед Исмаилов.
— Алло. Это кто?

— Как кто? Это Магомед Исмаилов. Саня, приветствую тебя.
— Да, привет, Магомед.

— Саня, как думаешь, наше противостояние-то, оно было бы максимально масштабным. Даже круче, чем с Кокляевым.
— Организуй бой.

— В таком случае, от меня — организация боя, от тебя — принятие моего предложения, правильно? То есть от тебя — «да».
— Слушай, еще от тебя стоит задача — убить меня ценой.

— Окей. Я так и поступлю. Голова закружится. Ну как минимум голова закружится от цены вопроса. Александр, один вопрос: а ты не боишься, что ничего не получится? Тебя средневес выиграет, например. Это же ударит по твоей репутации.
— По моей репутации уже ничего никогда не ударит.

Если верить Исмаилову, то за организацию этого боя готовы взяться люди, предлагающие большие деньги.

При этом стоит отметить, что Магомед хочет получить за поединок не менее 15 миллионов рублей.

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— Люди звонят и предлагают большие деньги, вот большие деньги предлагают.

— Которые тебя устраивают?
— Меня бы меньше устроило. Да, хорошие деньги предлагают. Я Александра зову. У Александра голова закружится, если он услышит. Да, про него много разного говорят, но я не сужу, я не делаю выводы, если человек пьет и так далее. Я считаю, это как болезнь. Но он же сейчас не пьет, у него кубики пресса, он заряженный. Может быть, я не знаю. Но я вижу его сейчас здравым человеком. Он здраво рассуждает.

— Нормальный он дядька. Он был здесь, мы периодически общаемся.
— Ну это я сейчас не вам рассказываю. Он здравый человек. Нормально общается. Не надо вот это вот: алкаш / не алкаш, это все некрасиво. Завтра вы столкнетесь с определенной проблемой, и все будут вам в эту проблему тыкать. Наоборот, надо постараться поддержать как-то, я не знаю. Сказать: ты можешь быть лучше. Похвалить, сказать: о, Саня, как ты хорошо выглядишь.

— Смотри, многие люди к Александру относятся очень положительно, несмотря на различные залеты. И даже если ты газуешь на него, то делаешь это с улыбкой, в формате шутки. Но сам Александр достаточно пренебрежительно высказывается о других бойцах. Например, Гончаров, чемпион ACA в тяжелом весе. Артем Фроло, ты. Почему так?
— Сейчас я тебе одну вещь объясню. У него проблемы, на самом деле. Это его проблема. И вы поймете, что это его проблема, когда мы зайдем с ним в клетку. Когда мы окажемся в клетке с ним, вы поймете, что это его проблема. После боя я скажу, по причине чего эта проблема была. Он всех недооценивает кроме себя, а себя он переоценивает. Вот это проблема.

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— Мага, ты горячий парень. Не переживаешь ли ты о том, что Александр, который достаточно остро реагирует на все шутки в свой адрес и отвечает достаточно агрессивно, выведет тебя из себя?
— Нет, я его просто побью, и все. Я просто зайду в клетку и побью его. Люди не понимают, что, когда мы зайдем в клетку, я его побью. Я не крайне самоуверенный человек, но я здраво оцениваю ситуацию. Люди не могут здраво оценивать ситуацию, они смотрят. Для меня он не быстрый, для меня он медленный. Скорость вы увидите в клетке только с моей стороны, когда мы с ним выйдем. От Емельяненко вы увидите, что он как зомби будет ходить по клетке. Все это не понимают, все это не видят, но я всем покажу, как только этот бой состоится. Я говорю, что у Александра Емельяненко очень маленькие шансы в противостоянии со мной. Кто понимает ММА, должен и это понимать. Ему надо максимум хорошо подготовиться. Вот даже он максимум хорошо будет готов, я считаю, что у него маленькие шансы.

— Камил Гаджиев понимает в ММА?
— Вот Камил Гаджиев ни фига на фиг не понимает, получается. Я хочу сказать, что делаю предложение Камилу Гаджиеву. Даже не такое предложение, что типа если я выиграю, то он что-то мне дает. Если я проиграю Александру Емельяненко, я Камилу Гаджиеву миллион положу на стол, миллион.

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— Рублей?
— Да. А если выиграю, ничего от него не надо. Вот такой момент. Для мусульман спор — нехорошо. Так вот, спор может быть в одну сторону только. Вот я говорю, что миллион я дам Камилу, если проиграю Александру Емельяненко.

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