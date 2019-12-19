Петр Ян высказался о стычке с бывшим чемпионом UFC

«Вы видели, что произошло, когда этот парень встретил меня лицом к лицу: руки он держал за спиной, вел себя очень эмоционально. Но ему было нечем подкрепить свои слова. Он просто болтал. Как щенок: лает, но не кусается», — такими словами Ян описал стычку с Гарбрандтом.