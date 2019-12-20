Нурмагомедов вошел в число лучших бойцов десятилетия

31-летний российский боец вошел в десятку лучших по мнению издания и занял восьмую строчку в рейтинге. Он обошел бразильца Жозе Алду (9) и американца Макса Холлоуэя, который замыкает десятку. Седьмую строчку занимает Ронда Роузи, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Полный список лучших бойцов десятилетия будет обнародован к концу года.