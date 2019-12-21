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16:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боец UFC объяснил отказ от флага

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков объяснил, почему не выходит на поединки под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без национального флага.

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Источник: Reuters

Соответствующий вопрос задал спортсмену один из подписчиков в Instagram. Волков ответил, что российский флаг накладывает на него дополнительную ответственность. Кроме того, он отказался от предложения одного из поклонников выйти на бой с флагом Казахстана.

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В ноябре на вопрос о флаге ответил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он отметил, что отказ от российского триколора не делает его меньшим патриотом. «Представляю страну по-своему», — подчеркнул боец.

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Волков провел шесть поединков под эгидой UFC, одержав пять побед и потерпев одно поражение. В последний раз он выходил в октагон в ноябре на турнире в Москве и победил американца Грега Харди.

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Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
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