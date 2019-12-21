Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув
Шеффилд Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Саутгемптон
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Норвич
Вулверхэмптон Уондерерс
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Алавес
41
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Сибирь
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Салават Юлаев
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Хетафе
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
20
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Байер
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Фрайбург
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
10
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Динамо Р
53
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Валенсия
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Севилья
02
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Нефтехимик
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
22.12
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22.12
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
22.12
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.12
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
22.12
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.12
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
22.12
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Динамо Мн
51
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Торпедо
27
Хоккей. НХЛ
22.12
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22.12
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном Instagram опубликовал видеоролик, в ходе которого попытался представить: каким бы мог быть его возможный бой с Александром Емельяненко?

Наверх
43
фотографии
43
фотографии
43
фотографии
Читайте также
Емельяненко договорился драться с самым веселым бойцом из Дагестана. Это круче, чем шоу с Кокляевым

Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? — написал Емельяненко. — Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»?

Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?

Во время загрузки произошла ошибка.

Емельяненко с весны 2017-го по осень 2018 года тренировался в грозненском клубе «Ахмат». За это время он провел шесть боев (пять побед, одна ничья). Боец неоднократно подчеркивал свои хорошие отношения с Кадыровом. Емельяненко часто выкладывал фотографии с совместных тренировок. 29 ноября в Москве боец в боксерском поединке нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева. Глава Чечни поздравил Емельяненко с победой.

Читайте также
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
Русские биатлонистки вне топ-10 в преследовании в Анси
Следком разъяснил позицию России в споре с ВАДА. Впереди суд
Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ, Логинов — 13-й
Массовое побоище. Канадцы из «Куньлуня» мстили «Торпедо»
Россия провалила спринт. Устюгов не прошел квалификацию
Молодой русский вратарь из клуба Овечкина вошел в историю НХЛ
«Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью на глазах у новых тренеров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь