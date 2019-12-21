Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном Instagram опубликовал видеоролик, в ходе которого попытался представить: каким бы мог быть его возможный бой с Александром Емельяненко?
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном Instagram опубликовал видеоролик, в ходе которого попытался представить: каким бы мог быть его возможный бой с Александром Емельяненко?
Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? — написал Емельяненко. — Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или
Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?
Емельяненко с весны 2017-го по осень 2018 года тренировался в грозненском клубе «Ахмат». За это время он провел шесть боев (пять побед, одна ничья). Боец неоднократно подчеркивал свои хорошие отношения с Кадыровом. Емельяненко часто выкладывал фотографии с совместных тренировок. 29 ноября в Москве боец в боксерском поединке нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева. Глава Чечни поздравил Емельяненко с победой.