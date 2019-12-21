Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов Глава Чечни Разман Кадыров. Запись доступна в
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов Глава Чечни Разман Кадыров. Запись доступна в
38-летний спортсмен назвал публикацию Кадырова продолжением флешмоба «вызови Емельяненко на бой». Он также охарактеризовал чеченского политика, как своего друга.
Ранее 21 декабря Кадыров разместил видео в своем Instagram, где признался, что хочет вызвать на бой Емельяненко. Он также заметил, что подобное действие стало модным. При этом чеченский лидер не определился, проводить ли ему гипотетический поединок по правилам бокса или MMA.
Также Емельяненко бросил вызов российский боец MMA Магомед Исмаилов, выступающий в среднем весе. Он добился согласия тяжеловеса по телефону в эфире шоу на YouTube.
Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.