Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова

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38-летний спортсмен назвал публикацию Кадырова продолжением флешмоба «вызови Емельяненко на бой». Он также охарактеризовал чеченского политика, как своего друга.

Ранее 21 декабря Кадыров разместил видео в своем Instagram, где признался, что хочет вызвать на бой Емельяненко. Он также заметил, что подобное действие стало модным. При этом чеченский лидер не определился, проводить ли ему гипотетический поединок по правилам бокса или MMA.

Также Емельяненко бросил вызов российский боец MMA Магомед Исмаилов, выступающий в среднем весе. Он добился согласия тяжеловеса по телефону в эфире шоу на YouTube.

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса с тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Бой не продлился и раунда: боец MMA нокаутировал соперника и извинился перед зрителями за скоротечную схватку.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.