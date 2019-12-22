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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

«Готов преподнести урок»: Кадыров бросил вызов Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вызвал на поединок российского бойца MMA Александра Емельяненко, но пока не уверен, по каким правилам хотел бы встретиться со спортсменом. В Федерации бокса России уже вызвались организовать бой.

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко стал главной фигурой, так и притягивающий к себе предложения называемых «фриковых» боев. Очередным желающим встретиться в октагоне с экс-чемпионом мира по версии ProFC стал, ни много ни мало, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своем Instagram-аккаунте политик опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что пока не определился, по каким правилам хочет подраться с Емельяненко.

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«Добрый вечер всем! У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА?» — говорит Кадыров на видео в спортзале.

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«Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте… И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным» — добавил он.

В комментариях под постом Кадырова нашлось много согласных с политиком. Министр Чечни по делам молодежи Иса Ибрагимов считает, что его коллеге «любой вид спорта не помеха». Оставили свои одобрительные отклики также профессиональные бойцы Абдул-Рахман Дудаев, Салман Жамалдаев, Майрбек Хасиев и бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мануэль Чарр.

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Есть уже желающие и организовать эту встречу. Так, по словам генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева, поединок должен пройти по правилам бокса, поскольку ранее Кадыров занимался именно этим спортом. Он подчеркнул, что организации интересна возможность устроить бой.

«Конечно, нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю», — приводит слова Кремлева Sport24.

Не остался в стороне и сам Емельяненко-младший. Он, судя по всему, воспринял вызов Кадырова как шутку, ответив ему в той же манере.

«Флэшмоб “вызови Емельяненко” на бой дошел и до моего друга Рамзана. “Ахмат” — сила!» — написал боец в социальных сетях.

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Емельяненко с Чеченской Республикой связывают прочные отношения. После освобождения из тюрьмы атлет подписал контракт с бойцовским клубом «Ахмат», под эгидой которого одержал четыре победы, еще один поединок завершился вничью. На профессиональном уровне в MMA послужной список россиянина состоит из 29 побед (21 — нокаутом), семи поражений и одной ничьей. В последний раз он дрался в клетке по правилам смешанных единоборств в августе прошлого года.

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Не так давно боец провел громкий поединок в боксе, хотя и носивший больше развлекательный характер. 29 ноября Емельяненко на турнире в Москве встретился с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, до этого специализирующегося исключительно на силовых и экстремальных видах спорта. 38-летний уроженец Старого Оскола, как и предполагалось, одержал победу нокаутом в первом же раунде. Что примечательно, тогда поединок был санкционирован тоже ФБР.

Противостояние с Кокляевым — не единственное для Емельяненко в качестве боксера. Десять лет назад, в октябре 2009-го он по инициативе известной промоутерской компании Golden Boy Promotions встретился с тогдашним чемпионом России по кикбоксингу Хизиром Плиевым, для которого бой по правилам бокса также стал дебютным. Поединок продлился всего четыре раунда, но победитель так и не был выявлен — двое из трех судей не смогли отдать предпочтение ни Емельяненко, ни Хизиеву: 38−38, 38−38, 37−40, ничья.

После победы над Кокляевым в адрес Емельяненко буквально посыпались вызовы на бой — на примере стронгмена спортсмены убедились, что, даже проиграв, заработать на поединке можно солидно.

Боец повздорил с олимпийским чемпионом по боксу Рахимом Чахкиевым, тоже бросившим ему вызов. Говорилось о том, что именно Чахкиев станет следующим соперником бойца, но, судя по всему, этого не произойдет. Магомед Исмаилов, выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat (ACA) в YouTube-шоу «ХукВам» дозвонился до Емельяненко и предложил тому встретиться в октагоне. Александр согласился, но попросил Магомеда заняться организацией ивента.

Игорь Игнатов

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