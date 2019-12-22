Бой МакГрегор — Серроне за сутки распродал арену на десять миллионов долларов

Журналист Yahoo Sports Кевин Айол сообщил об этом в твиттере: «По словам Даны Уайта UFC 246 распродал T-Mobile Arena в первый же день продаж. Сборы за билеты составили десять миллионов долларов».
Стоимость стандартных билетов составляла 200−1500 долларов. На официальном сайте T-Mobile Arena свободные билеты еще остались, но уже нет самых дешевых. Осталось в наличии несколько десятков премиум-билетов по цене от 1000 до 3750 долларов.
Напомним, что рекорд по сборам принадлежит турниру UFC 205, где МакГрегор завоевал пояс чемпиона в легкой весовой категории. Тогда сборы составили 17,7 миллиона. Рекорд почти повторился на турнире UFC 229 — он проходил на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и собрал 17,2 миллиона. На нем Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона в легкой весовой категории в поединке с тем же МакГрегором.