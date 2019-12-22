Бой МакГрегор — Серроне за сутки распродал арену на десять миллионов долларов

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Журналист Yahoo Sports Кевин Айол сообщил об этом в твиттере: «По словам Даны Уайта UFC 246 распродал T-Mobile Arena в первый же день продаж. Сборы за билеты составили десять миллионов долларов».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоимость стандартных билетов составляла 200−1500 долларов. На официальном сайте T-Mobile Arena свободные билеты еще остались, но уже нет самых дешевых. Осталось в наличии несколько десятков премиум-билетов по цене от 1000 до 3750 долларов.