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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

Бой МакГрегор — Серроне за сутки распродал арену на десять миллионов долларов

Билеты на турнир UFC 246, в главном событии которого 19 января встретятся Конор МакГрегор и Дональд Серроне, были распроданы за сутки, сообщает Аllboxing.ru со ссылкой на другие источники.

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Журналист Yahoo Sports Кевин Айол сообщил об этом в твиттере: «По словам Даны Уайта UFC 246 распродал T-Mobile Arena в первый же день продаж. Сборы за билеты составили десять миллионов долларов».

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Стоимость стандартных билетов составляла 200−1500 долларов. На официальном сайте T-Mobile Arena свободные билеты еще остались, но уже нет самых дешевых. Осталось в наличии несколько десятков премиум-билетов по цене от 1000 до 3750 долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что рекорд по сборам принадлежит турниру UFC 205, где МакГрегор завоевал пояс чемпиона в легкой весовой категории. Тогда сборы составили 17,7 миллиона. Рекорд почти повторился на турнире UFC 229 — он проходил на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и собрал 17,2 миллиона. На нем Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона в легкой весовой категории в поединке с тем же МакГрегором.

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