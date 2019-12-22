Емельяненко опубликовал фото с охоты на лося
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своем
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своем
Ранее Емельяненко вызвал на поединок глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав подписчиков высказаться, где бой смотрелся бы зрелищнее — в «клетке» ММА или на боксерском ринге. Боец в ответ заметил, что «флэшмоб “Вызови Емельяненко” дошел и до главы республики».
«Гуляя по лесу с Алтаем (кличка собаки), мы встретили лося. Алтай лося победил в схватке один на один!», — такой подписью сопроводил фото Емельяненко.
В конце ноября российский боец победил в поединке по правилам бокса пауэрлифтера Михаила Кокляева. Емельяненко отправил противника в нокаут на исходе первого раунда.