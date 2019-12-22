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15:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко опубликовал фото с охоты на лося

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с охоты на лося.

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Ранее Емельяненко вызвал на поединок глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав подписчиков высказаться, где бой смотрелся бы зрелищнее — в «клетке» ММА или на боксерском ринге. Боец в ответ заметил, что «флэшмоб “Вызови Емельяненко” дошел и до главы республики».

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«Гуляя по лесу с Алтаем (кличка собаки), мы встретили лося. Алтай лося победил в схватке один на один!», — такой подписью сопроводил фото Емельяненко.

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В конце ноября российский боец победил в поединке по правилам бокса пауэрлифтера Михаила Кокляева. Емельяненко отправил противника в нокаут на исходе первого раунда.

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