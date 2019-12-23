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11:19 (мск), источник: Sport24

Исмаилов — об охоте Емельяненко на лося: Сделаю то же самое с тобой!

Российский боец ММА Магомед Исмаилов оставил комментарий под записью Александра Емельяненко в инстаграме.

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38-летний спортсмен в воскресенье показал, как с собакой поохотился на лося.

«Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося. Алтай лося победил в схватке один на один!» — писал Емельяненко.

«Сделаю то же самое с тобой в клетке чисто в память об этом лосе!» — оставил комментарий Исмаилов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее бойцы в эфире программы «ХукВам» на Sport24 по телефону договорились о проведении боя.

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