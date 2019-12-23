Исмаилов — об охоте Емельяненко на лося: Сделаю то же самое с тобой!
Российский боец ММА Магомед Исмаилов оставил комментарий под записью Александра Емельяненко в инстаграме.
Российский боец ММА Магомед Исмаилов оставил комментарий под записью Александра Емельяненко в инстаграме.
38-летний спортсмен в воскресенье показал, как с собакой поохотился на лося.
«Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося. Алтай лося победил в схватке один на один!» — писал Емельяненко.
«Сделаю то же самое с тобой в клетке чисто в память об этом лосе!» — оставил комментарий Исмаилов.
Ранее бойцы в эфире программы «ХукВам» на Sport24 по телефону договорились о проведении боя.