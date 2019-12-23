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09:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов исполнил мечту российского детдомовца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту детдомовца Ярослава Троценко. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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По информации канала, мальчик пять лет мечтал вживую увидеть Нурмагомедова и пообщаться с ним.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он загадал встречу с бойцом на Новый год и отправил письмо на проект «Елка желаний» — благотворительную акцию для детей-сирот и воспитанников детских домов. В итоге его желание исполнили.

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Троценко рассказал, что после встречи с Нурмагомедовым был в шоке от счастья. «Ночь потом не спал, у меня была бессонница. Я начал усиленно тренироваться, хочу одерживать больше побед и хочу еще раз встретиться с Нурмагомедовым», — признался он.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля россиянину предстоит третья защита титула. Его соперник — американец Тони Фергюсон.

В рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий Нурмагомедов расположился на второй строчке. Россиянин уступает только американцу Джон Джонсу, который удерживает чемпионский титул в полутяжелой весовой категории.

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