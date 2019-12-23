Нурмагомедов исполнил мечту российского детдомовца

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По информации канала, мальчик пять лет мечтал вживую увидеть Нурмагомедова и пообщаться с ним.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Он загадал встречу с бойцом на Новый год и отправил письмо на проект «Елка желаний» — благотворительную акцию для детей-сирот и воспитанников детских домов. В итоге его желание исполнили.

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Троценко рассказал, что после встречи с Нурмагомедовым был в шоке от счастья. «Ночь потом не спал, у меня была бессонница. Я начал усиленно тренироваться, хочу одерживать больше побед и хочу еще раз встретиться с Нурмагомедовым», — признался он.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля россиянину предстоит третья защита титула. Его соперник — американец Тони Фергюсон.