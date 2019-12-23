«Главный негодяй UFC» пообещал страдания Макгрегору

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35-летний спортсмен уверен, что болельщики будут сочувствовать Макгрегору, если бойцам доведется выйти в октагон. «Сейчас все ждут, как этот парень пройдет через страдания за все то, что он натворил. Но после боя его ждет прощение, я вам обещаю. Мистера Макгрегора ждет крещение», — заявил Масвидаль. Боец намекнул на неоднозначную репутацию ирландца. В частности, Макгрегор ответил перед судом за нападение на 50-летнего мужчину в одном из баров Дублина.

Масвидаль уже заявлял, что готов на поединок против 31-летнего ирландца. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что Макгрегор тоже рассчитывает на бой с американцем в полусредней весовой категории. Ближайшим соперником ирландского спортсмена станет другой американец — Дональд Серроне. Их бой возглавит турнир UFC 19 января 2020-го.

2 ноября Масвидаль победил соотечественника Нэйта Диаса и был удостоен специального пояса «главного негодяя» организации. Награду бойцу вручил профессиональный рестлер и актер Дуэйн Джонсон.

В 2019 году Масвидаль успешно провел все три поединка. В марте он нокаутировал бывшего претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе британца Даррена Тилла. В июле он установил рекорд организации, отправив в нокаут американца Бена Аскрена на пятой секунде противостояния.