Кикбоксер отправил соперника в нокаут вместе с гонгом

Перейра завалил оппонента в самом конце первого раунда — Байрак отправился в нокаут вместе со звуком гонга.

Два года назад — в марте 2017-го — Перейра в похожем стиле (левым хуком) выключил действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью.

Сам Перейра собирается перейти в MMA — он уже заявил, что это лишь вопрос времени. Его статистика в кикбоксинге — 31 победа при шести поражениях (20 побед — нокаутом).