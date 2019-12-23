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12:59 (мск), источник: Vesti.kz

Кикбоксер отправил соперника в нокаут вместе с гонгом

Бразильский кикбоксер Алекс Перейра отправил в тяжелый нокаут Эртугрула Байрака на турнире Glory Collision 2, который прошел в Арнеме (Нидерланды), сообщает Eurosport.

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Перейра завалил оппонента в самом конце первого раунда — Байрак отправился в нокаут вместе со звуком гонга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Два года назад — в марте 2017-го — Перейра в похожем стиле (левым хуком) выключил действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью.

Сам Перейра собирается перейти в MMA — он уже заявил, что это лишь вопрос времени. Его статистика в кикбоксинге — 31 победа при шести поражениях (20 побед — нокаутом).

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