Кадыров не сомневается в победе над Александром Емельяненко

Ранее сообщалось, что Кадыров разместил пост на своей странице в Instagram о том, что вызвал на поединок Емельяненко, и предложил своим подписчикам выбрать, по каким правилам устроить бой.

«Раз пошла такая мода в спорте: все кому не лень вызывают Сашу на бой, я тоже решил вызвать… Я себя тоже считаю себя несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», — сказал Кадыров журналистам и пошутил, что они с Емельяненко могут еще и заработать, если какой-то клуб или федерация бокса захотят им заплатить за бой.