Кадыров не сомневается в победе над Александром Емельяненко
ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается выиграть поединок у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, которого он вызвал на бой.
ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается выиграть поединок у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, которого он вызвал на бой.
Ранее сообщалось, что Кадыров разместил пост на своей странице в Instagram о том, что вызвал на поединок Емельяненко, и предложил своим подписчикам выбрать, по каким правилам устроить бой.
Кадыров заявил, что считает Емельяненко хорошим бойцом, видел, как он тренируется, и стоял с ним на спаррингах.
«Раз пошла такая мода в спорте: все кому не лень вызывают Сашу на бой, я тоже решил вызвать… Я себя тоже считаю себя несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», — сказал Кадыров журналистам и пошутил, что они с Емельяненко могут еще и заработать, если
Дата проведения поединка еще неизвестна, по словам Кадырова, они с Емельяненко должны договориться в понедельник.