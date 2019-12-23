Текущие события
Хоккей. КХЛ
21:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
24
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
24.12
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
24.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
24.12
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
24.12
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
24.12
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
24.12
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Автомобилист
14
Хоккей. НХЛ
24.12
Чикаго Блэкхокс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
24.12
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
24.12
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.12
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
Торпедо
05
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Мн
43
Все события
Фоторепортажи
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кадыров не сомневается в победе над Александром Емельяненко

ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается выиграть поединок у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, которого он вызвал на бой.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее сообщалось, что Кадыров разместил пост на своей странице в Instagram о том, что вызвал на поединок Емельяненко, и предложил своим подписчикам выбрать, по каким правилам устроить бой.

Кадыров заявил, что считает Емельяненко хорошим бойцом, видел, как он тренируется, и стоял с ним на спаррингах.

42
фотографии
42
фотографии
42
фотографии
Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»

«Раз пошла такая мода в спорте: все кому не лень вызывают Сашу на бой, я тоже решил вызвать… Я себя тоже считаю себя несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», — сказал Кадыров журналистам и пошутил, что они с Емельяненко могут еще и заработать, если какой-то клуб или федерация бокса захотят им заплатить за бой.

Дата проведения поединка еще неизвестна, по словам Кадырова, они с Емельяненко должны договориться в понедельник.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Жулин дал совет Тутберидзе на фоне скандала в фигурном катании
Самая горячая жена футболиста РПЛ взрывает Instagram своими фото
9:1! Россия растерзала Словакию перед чемпионатом мира
Названы футбольные клубы с самыми высокими в мире зарплатами
В Америке нашли больше допинговых нарушений, чем в России
«Очень страшно»: Загитова провела тренировку в парном катании
Губерниев рассказал, кто должен войти в состав сборной России
Евгений Сидоров: Я — сын Драчева? Это неправда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь