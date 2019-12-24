Дацика задержали за попытку помочь многодетному отцу покинуть Россию. Но лёд не встал, а весло сломалось

Источник: РИА "Новости"

Как пишет 24 декабря издание 47news, около шести утра в ОМВД по Сланцевскому району доставили бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика. В ночь на минувшее воскресенье, 22-е число, в районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву. Но форсирование водной границы было замечено пограничниками.

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Накануне было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время суд изберет Дацику меру пресечения.

Супруга задержанного Виктория рассказала, что в пятницу, 20-го, к ним в дом в Вартемягах пришёл знакомый Дима и попросил помощи. Мужчина заявил, что ему надо срочно перебраться через границу, и «надавил на жалость» информацией о троих детях.

«Вот Слава и согласился. Он думал, на реке лёд, и он просто направление покажет. Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали», — отметила Виктория, добавив, что накануне ночью ей дали увидеться с мужем.

Ранее Дацик уже признавался в незаконном пересечении границы. В 2010 году он бежал из Дружносельской психиатрической больницы в Ленинградской области, а спустя время дал о себе знать из Норвегии, где сдался властям.

Рыжий Тарзан заявил, что в эту скандинавскую страну он попал с помощью резиновой лодки.

Вячеслав Дацик известен в Петербурге как автор голого марша проституток, за зачистку борделей он получил 3,5 года колонии строгого режима. Оказавшись на свободе, Дацик чуть не сорвал конференцию партии «Яблоко», а также успел откупить хмельную супругу от сотрудника ДПС.