Дацику грозит тюрьма. Его задержали в лодке на границе с Эстонией
Жена бойца утверждает, что «Рыжий Тарзан» не собирался бежать в Евросоюз, а просто помогал человеку по доброте душевной.
Жена бойца утверждает, что «Рыжий Тарзан» не собирался бежать в Евросоюз, а просто помогал человеку по доброте душевной.
Подробности — в материале «СЭ».
Российский боец Вячеслав Дацик задержан в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения
По данным 47news, Дацик был доставлен в ОМВД по Сланцевскому району в 6 утра, а привезли его из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников. По информации издания, в ночь на минувшее воскресенье в районе деревни Переволок «Рыжий Тарзан» на лодке вместе со знакомым намеревался пересечь реку Нарву.
В понедельник в отношении Дацика было возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ (часть 3) «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время суд будет избирать Дацику меру пресечения. Ему грозит шесть лет лишения свободы.
Жена и менеджер бойца — Виктория — сообщила «СЭ», что ее супруг не собирался пересекать границу, а только хотел помочь знакомому.
Я в шоке просто, — сказала Виктория. — Как Слава познакомился с человеком, с которым пересек границу: когда Слава освободился, я нашла объявление этих ребят — они занимаются ремонтом домов: сантехника, электрика. Они у нас в доме делали мелкий ремонт. В пятницу этот парень пришел к нам с крокодильими слезами: «Слава, помоги, пожалуйста, у меня проблемы, помоги бежать за кордон». Какие проблемы — я не знаю. Он ему сказал, что перевозить его не будет, но покажет дорогу. Он согласился. Где родители Славины живут, там через речку граница. Речка метров 500 от силы, наверное. Они думали, что вода замерзшая. А она еще не замерзла. Они сели вдвоем в лодку, и поплыли по нашей границе вдоль берега. Сломалось весло, и их течением унесло к эстонской границе, и там их уже приняли.
— Слава был в домашних тапочках, он не собирался переходить границу, — подчеркнула Виктория. По словам жены Дацика, знакомого бойца зовут Дмитрий, а вот его фамилии она не знает.
— Сейчас едем туда с адвокатом, изберут меру пресечения, — отметила Виктория. — Ему хотят вменить 322 статью, часть 3 — «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Но этого не было! Он реально просто решил помочь человеку, он не собирался пересекать границу. У него все хорошо: дом, семья, бизнес подняли, спортивная карьера пошла в гору. Все так как и должно быть. И тут вот это глупое стечение обстоятельств, вот это весло… Этот человек надавил ему на жалость, сказал, что у него трое детей… Недавно мы ребенка потеряли, и Слава очень переживает, а этот начал говорить про маленьких детей, про то, что один из них грудничок, про то, что они могут без отца остаться, что его убьют.
Дацик — самый эпатажный российских боец конца 1990-х — начала 2000-х. В первом поединке по правилам ММА он нокаутировал будущего чемпиона UFC Андрея Орловского. Согласно сайту Sherdog, с 1999 по 2006 год он провел 12 поединков (5 побед, 7 поражений), но большая часть боев «Рыжего Тарзана» в данную статистику не внесена.
В 2007 году Дацик был задержан по подозрению в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. В ходе расследования он был признан невменяемым и приговорен к лечению в специализированной психиатрической клинике закрытого типа.
«Рыжий Тарзан» был помещен в норвежскую тюрьму. По словам бойца, в камеру, в которой он содержался, позже посадили террориста Андерса Брейвика. В марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.
В марте 2016 года он был освобожден из исправительной колонии в Красноярске в связи с истечением срока, но уже через два месяца вновь был задержан — за так называемый антибордельный рейд в
Выйдя из СИЗО, «Рыжий Тарзан» объявил, что его цель — бой с Александром Емельяненко, с которым у него старые счеты. Позже он заявил в интервью «СЭ», что поединок с Емельяненко — конечная цель его бойцовской карьеры.
Дацик начал активно тренироваться. Уже в апреле провел бой — против
«Рыжий Тарзан» живет с супругой в загородном поселке. Занимается бизнесом. Кажется, эммиграция в Европу ему сейчас и правда совсем не нужна. Но теперь Дацику придется доказывать это в суде.
Илья Андреев