Дацику грозит тюрьма. Его задержали в лодке на границе с Эстонией

Источник: РИА "Новости"

Подробности — в материале «СЭ».

Российский боец Вячеслав Дацик задержан в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения российско-эстонской государственной границы, сообщили во вторник сразу несколько источников.

По данным 47news, Дацик был доставлен в ОМВД по Сланцевскому району в 6 утра, а привезли его из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников. По информации издания, в ночь на минувшее воскресенье в районе деревни Переволок «Рыжий Тарзан» на лодке вместе со знакомым намеревался пересечь реку Нарву.

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В понедельник в отношении Дацика было возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ (часть 3) «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время суд будет избирать Дацику меру пресечения. Ему грозит шесть лет лишения свободы.

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«Этот человек надавил ему на жалость, сказал, что у него трое детей»

Жена и менеджер бойца — Виктория — сообщила «СЭ», что ее супруг не собирался пересекать границу, а только хотел помочь знакомому.

Я в шоке просто, — сказала Виктория. — Как Слава познакомился с человеком, с которым пересек границу: когда Слава освободился, я нашла объявление этих ребят — они занимаются ремонтом домов: сантехника, электрика. Они у нас в доме делали мелкий ремонт. В пятницу этот парень пришел к нам с крокодильими слезами: «Слава, помоги, пожалуйста, у меня проблемы, помоги бежать за кордон». Какие проблемы — я не знаю. Он ему сказал, что перевозить его не будет, но покажет дорогу. Он согласился. Где родители Славины живут, там через речку граница. Речка метров 500 от силы, наверное. Они думали, что вода замерзшая. А она еще не замерзла. Они сели вдвоем в лодку, и поплыли по нашей границе вдоль берега. Сломалось весло, и их течением унесло к эстонской границе, и там их уже приняли.

— Слава был в домашних тапочках, он не собирался переходить границу, — подчеркнула Виктория. По словам жены Дацика, знакомого бойца зовут Дмитрий, а вот его фамилии она не знает.

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border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6BElWwqwOc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Виктория Дацик (@viktoria.datsik)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-13T14:56:24+00:00">13 Дек 2019 в 6:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сейчас едем туда с адвокатом, изберут меру пресечения, — отметила Виктория. — Ему хотят вменить 322 статью, часть 3 — «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Но этого не было! Он реально просто решил помочь человеку, он не собирался пересекать границу. У него все хорошо: дом, семья, бизнес подняли, спортивная карьера пошла в гору. Все так как и должно быть. И тут вот это глупое стечение обстоятельств, вот это весло… Этот человек надавил ему на жалость, сказал, что у него трое детей… Недавно мы ребенка потеряли, и Слава очень переживает, а этот начал говорить про маленьких детей, про то, что один из них грудничок, про то, что они могут без отца остаться, что его убьют.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4GRTB1qa8-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4GRTB1qa8-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4GRTB1qa8-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Виктория Дацик (@viktoria.datsik)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-26T22:20:54+00:00">26 Окт 2019 в 3:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Психбольница, Норвегия, антибордельный рейд

Дацик — самый эпатажный российских боец конца 1990-х — начала 2000-х. В первом поединке по правилам ММА он нокаутировал будущего чемпиона UFC Андрея Орловского. Согласно сайту Sherdog, с 1999 по 2006 год он провел 12 поединков (5 побед, 7 поражений), но большая часть боев «Рыжего Тарзана» в данную статистику не внесена.

В 2007 году Дацик был задержан по подозрению в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. В ходе расследования он был признан невменяемым и приговорен к лечению в специализированной психиатрической клинике закрытого типа.

В августе 2010-го боец сбежал из клиники, а в сентябре того же года объявился в Норвегии, где был задержан за хранение оружия. Дацик рассказывал, что приплыл в эту страну на лодке, но в интервью «СЭ» в марте 2019-го признался, что добрался до Норвегии на автомобиле.

«Рыжий Тарзан» был помещен в норвежскую тюрьму. По словам бойца, в камеру, в которой он содержался, позже посадили террориста Андерса Брейвика. В марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

В марте 2016 года он был освобожден из исправительной колонии в Красноярске в связи с истечением срока, но уже через два месяца вновь был задержан — за так называемый антибордельный рейд в Санкт-Петербурге. Боец вышел на свободу в феврале 2019-го. У «Крестов» Дацика встречали друзья — в том числе шоу-мен Стас Барецкий с муляжом автомата Калашникова.

Емельяненко, Тарасов, Ле Баннер

Выйдя из СИЗО, «Рыжий Тарзан» объявил, что его цель — бой с Александром Емельяненко, с которым у него старые счеты. Позже он заявил в интервью «СЭ», что поединок с Емельяненко — конечная цель его бойцовской карьеры.

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Дацик начал активно тренироваться. Уже в апреле провел бой — против бойца-блогера Артема Тарасова, который весил на 70 кг меньше. Вячеслав проиграл из-за дисквалификации — по мнению судей, он наносил запрещенные удары. Дацик продолжил тренировки, скинул вес до 130 кг (со 150-ти). В ноябре он нокаутировал кикбоксера-ветерана Андрея Кирсанова, а в декабре вышел против легенды кикбоксинга — 46-летнего Жерома Ле Баннера. Дацик навязал французу жесткую рубку, дважды отправил противника в нокдаун, но пропустил удар ногой в печень, после чего не смог продолжить бой.

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«Рыжий Тарзан» живет с супругой в загородном поселке. Занимается бизнесом. Кажется, эммиграция в Европу ему сейчас и правда совсем не нужна. Но теперь Дацику придется доказывать это в суде.

Илья Андреев