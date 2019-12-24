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20:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Подравшемуся с тремя хулиганами бойцу ММА посоветовали бросить спорт

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что бойцу смешанного стиля (MMA) Дмитрию Кузнецову лучше бросить спорт после инцидента в Бибирево. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Гаджиева, подравшийся с хулиганами спортсмен планировал выступить на турнире, который промоушен проведет 28 декабря. При этом о его конфликте в Fight Nights Global ничего не слышали. «Ну, если на него толпой напали и избили, что ему делать вообще у нас на турнире? Пусть другую профессию себе выбирает тогда», — посоветовал Гаджиев.

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Видео, на которое попала драка Кузнецова и трех хулиганов, было опубликовано ранее 24 декабря. Спортсмен стоял возле припаркованного автомобиля и доставал из багажника пакеты. У него случился конфликт с проходившими мимо неизвестными — один из них задел спортсмена, что повлекло за собой перепалку. В итоге на помощь к неизвестному пришли еще два человека, они повалили бойца на землю.

Кузнецов заявил, что не получил серьезных повреждений, как и девушка, находившаяся тогда с ним. По его мнению, один из проходивших парней хотел его спровоцировать.

Кузнецов — профессиональный боец. В своем последнем бою он уступил, выступая в Fight Nights Global. До этого у него была серия из девяти побед.

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