Нурмагомедов: Россияне должны ехать на ОИ вне зависимости от статуса

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, с возможным индивидуальным допуском в нейтральном статусе.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ранее сообщил РИА Новости, что российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна.
«Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпийских игр, я считаю, это абсурд. Некоторые из них с пяти-шести лет занимаются олимпийским видом спорта, чтобы к 26−30 стать олимпийским чемпионом. Они много сил и времени потратили на тренировки. И здесь какое-то вмешательство WADA, на политическом уровне. Но спортсмены должны выехать на Олимпиаду, это мое мнение», — приводит слова Нурмагомедова Sputnik.
Ранее исполкомы Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) поддержали решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, который вынес рекомендацию не соглашаться с решением исполкома WADA.