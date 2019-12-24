Нурмагомедов: Россияне должны ехать на ОИ вне зависимости от статуса

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, с возможным индивидуальным допуском в нейтральном статусе.

«Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпийских игр, я считаю, это абсурд. Некоторые из них с пяти-шести лет занимаются олимпийским видом спорта, чтобы к 26−30 стать олимпийским чемпионом. Они много сил и времени потратили на тренировки. И здесь какое-то вмешательство WADA, на политическом уровне. Но спортсмены должны выехать на Олимпиаду, это мое мнение», — приводит слова Нурмагомедова Sputnik.