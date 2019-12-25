Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
Автомобилист
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
Торпедо
20
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Спартак
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
ХК Динамо
Все события
Фоторепортажи
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
10:08 (мск), источник: ТАСС

ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия в ММА

ТАСС, 25 декабря. Телеканал ESPN назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова одним из трех лучших бойцов в ММА за последние 10 лет. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт телеканала.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Также в тройку вошли американские бойцы Джон Джонс и Деметриус Джонсон. По информации источника, в список лучших не попали некоторые именитые спортсмены, так как их главные достижения пришлись на период до 2010 года.

Нурмагомедов дебютировал в ММА в 2008 года, а под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выступает с 2012 года.

«Хабиб Нурмагомедов — самый доминирующий боец в истории UFC. В начале десятилетия он был неизвестным, однако теперь стал одним из самых популярных спортсменов на планете. Ни у одного бойца нет рекорда 28−0, в UFC у него 12 побед, ни одного поражения и всего один проигранный раунд из 36. Наслаждайтесь, потому что мы никогда не увидим такого доминирования внутри восьмиугольника», — сказано в сообщении.

Читайте также
Нурмагомедов вошел в число лучших бойцов десятилетия

Нурмагомедов, которому 31 год, в сентябре провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Россиянин завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам еще одного представителя США — Эла Яквинту. Первую защиту он провел 7 октября прошлого года, одолев ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. В следующем поединке россиянин встретится с американцем Тони Фергюсоном, бой пройдет в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года.

Предстоящая попытка организовать поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым станет пятой в истории UFC. Впервые соперники должны были встретиться в декабре 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Бой перенесли на апрель 2016 года, но теперь уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем во время сгонки веса, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с поединка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов открыл в Махачкале школу единоборств в честь своего отца
Во время загрузки произошла ошибка.
2 декабря© Ньюстюб
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Без Загитовой, но с Медведевой. Интриги чемпионата России
«Локо» и «Рубин» хотят игрока «Фенербахче». Трансферы и слухи
Молодежный чемпионат мира по хоккею: России не надо стесняться
ЦСКА - «Магнитка»: Мозякин сыграл на бис, его затмил Григоренко
WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Жена Шумахера выступила с обнадеживающим обращением
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь