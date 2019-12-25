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17:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Емельяненко: Брат не пытался помочь, когда я был в тюрьме

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что его брат Федор не оказывал ему поддержки во время тюремного заключения.

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В мае 2015 года Емельяненко приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Позже суд заменил неотбытую часть наказания на исправительные работы сроком два года и 23 дня. Прокуратура опротестовала это решение. После апелляции Воронежский областной суд постановил заменить неотбытый срок на два года исправительных работ. На свободу Александр вышел в ноябре 2016 года.

«Он не пытался мне помочь. Мы с ним не общаемся, да и мне самому не хотелось бы с ним разговаривать. Когда мы последний раз говорили, он меня попросил, чтобы я про него ничего не говорил», — цитирует Емельяненко «Мир 24».

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В ноябре Александр в поединке по правилам бокса победил пауэрлифтера Михаила Коклялева, отправив своего соперника в нокаут в первом раунде.

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