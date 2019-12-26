Удар в Токио: Федор Емельяненко возвращается в октагон

Источник: ИТАР-ТАСС

Два мастодонта знаменитого азиатского промоушена Pride встретятся лицом к лицу в Стране восходящего солнца. В рамках совместного турнира Bellator и Rizin легендарный россиянин Федор Емельяненко (38 побед, 6 поражений) сойдется с американцем Куинтоном Джексоном (37−13). Последний Император проведет свой заключительный бой в Японии 29 декабря. Именно эта страна когда-то принесла ему всемирную славу.

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Многие ожидали, что 43-летний Емельяненко завершит свою профессиональную карьеру после проигранного финала Гран-при тяжеловесов Bellator. Россиянин был повержен на 35-й секунде первого раунда американцем Райаном Бейдером в результате технического нокаута. Та встреча состоялась еще в январе 2019 года. После этого Федор взял длительную паузу, и только летом появилось официальное заявление промоушена, что Последний Император продолжит драться.

По заявлению руководства Bellator, Емельяненко проведет еще несколько боев и действующий контракт, скорее всего, станет последним в его карьере. Выбор места проведения грядущего поединка был неслучаен. Именно в Японии Емельяненко провел самый яркий этап своей карьеры. В начале 2000-х японский промоушен Pride собрал самых сильных бойцов всего мира, как сейчас UFC. На пике процветания организации Федор Емельяненко доминировал в тяжелом весе. Последний Император стал настоящим кумиром местной публики и именно там получил это культовое прозвище. Поэтому для Bellator было важно привезти Емельяненко в Японию на один из последних поединков в его карьере.

Ставлю на Федора, но думаю, что этот бой не станет для россиянина легкой прогулкой. По многим параметрам спортсмены очень близки: Федор на два года старше, но статистика побед у россиянина лучше: 38−6 против 37−13. Куинтон на 2 см выше Федора, но по размеру рук не превосходит российского тяжеловеса. Профессиональную карьеру Емельяненко начал в 2000 году, Джексон — в 1999-м. Оба легенды смешанных единоборств, оба выходили на ринг против лучших бойцов своего времени и побеждали. Оба отлично чувствуют себя и в стойке, и в партере. Думаю, в этом поединке многое будет зависеть от настроя и физических кондиций спортсменов. Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков

Соперник Емельяненко также культовый боец промоушена Pride. Джексон дрался в Японии примерно в то же время, что и россиянин. Американец выступал в полутяжелом весе и был ярким бойцом, но в отличие от Емельяненко так и не смог взять чемпионский пояс. После японского промоушена Куинтон оказался в UFC и там все-таки добрался до титула. Очень сложно прогнозировать, в какой форме сейчас находится Джексон. Свой последний бой он провел почти два года назад, проиграв Чейлу Соннену. Есть большие сомнения в том, что с тех пор американец прибавил в каких-то компонентах. Но в тяжелом весе любой удар может оказаться роковым.

Джексон — базовый борец, впоследствии посвятивший себя боксу, обладает тяжелым ударом, любит и умеет подключать колени и локти. Важное качество американца — способность экономно тратить силы и оставаться в строю до последних секунд поединка. Не стоит забывать и про титул экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе, которым он владел непродолжительное время в 2007 году. Козырь же Федора Емельяненко — способность нокаутировать соперника как с левой, так и с правой руки, что, в сочетании с быстротой реакции и хладнокровием, — смертельное оружие. Василий Шестаков

Хоть это и будет встреча ветеранов, но есть основания полагать, что зрители увидят яркий поединок. С учетом возраста обоих бойцов они, вероятно, попытаются решить все вопросы уже в первом раунде. В последнее время Емельяненко и Джексон проводят больше времени в стойке, так что, скорее всего, болельщиков ожидает настоящая рубка.

— Емельяненко — очень опытный спортсмен, но не стоит недооценивать и его оппонента, — отметил в беседе с «Известиями» российский боец Владимир Минеев. — Уверен, что зрителей ждет зрелищный и захватывающий поединок. Думаю, он закончится в первом раунде или же продлится все три. Конечно, я буду болеть за Федора, который является примером для многих из нас. Именно из-за него я начал свою карьеру в смешанных единоборствах. Надеюсь, ему удастся выйти победителем из схватки с Джексоном и подарить всем россиянам хорошее предпраздничное настроение.

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