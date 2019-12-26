Удар в Токио: Федор Емельяненко возвращается в октагон
Каковы шансы россиянина закончить бой с Куинтоном Джексоном в первом раунде.
Каковы шансы россиянина закончить бой с Куинтоном Джексоном в первом раунде.
Два мастодонта знаменитого азиатского промоушена Pride встретятся лицом к лицу в Стране восходящего солнца. В рамках совместного турнира Bellator и Rizin легендарный россиянин Федор Емельяненко (38 побед, 6 поражений) сойдется с американцем Куинтоном Джексоном (37−13). Последний Император проведет свой заключительный бой в Японии 29 декабря. Именно эта страна
Многие ожидали, что 43-летний Емельяненко завершит свою профессиональную карьеру после проигранного финала
По заявлению руководства Bellator, Емельяненко проведет еще несколько боев и действующий контракт, скорее всего, станет последним в его карьере. Выбор места проведения грядущего поединка был неслучаен. Именно в Японии Емельяненко провел самый яркий этап своей карьеры. В начале 2000-х японский промоушен Pride собрал самых сильных бойцов всего мира, как сейчас UFC. На пике процветания организации Федор Емельяненко доминировал в тяжелом весе. Последний Император стал настоящим кумиром местной публики и именно там получил это культовое прозвище. Поэтому для Bellator было важно привезти Емельяненко в Японию на один из последних поединков в его карьере.
Ставлю на Федора, но думаю, что этот бой не станет для россиянина легкой прогулкой. По многим параметрам спортсмены очень близки: Федор на два года старше, но статистика побед у россиянина лучше: 38−6 против 37−13. Куинтон на 2 см выше Федора, но по размеру рук не превосходит российского тяжеловеса. Профессиональную карьеру Емельяненко начал в 2000 году, Джексон — в 1999-м. Оба легенды смешанных единоборств, оба выходили на ринг против лучших бойцов своего времени и побеждали. Оба отлично чувствуют себя и в стойке, и в партере. Думаю, в этом поединке многое будет зависеть от настроя и физических кондиций спортсменов.
Соперник Емельяненко также культовый боец промоушена Pride. Джексон дрался в Японии примерно в то же время, что и россиянин. Американец выступал в полутяжелом весе и был ярким бойцом, но в отличие от Емельяненко так и не смог взять чемпионский пояс. После японского промоушена Куинтон оказался в UFC и там
Джексон — базовый борец, впоследствии посвятивший себя боксу, обладает тяжелым ударом, любит и умеет подключать колени и локти. Важное качество американца — способность экономно тратить силы и оставаться в строю до последних секунд поединка. Не стоит забывать и про титул
экс-чемпионаUFC в полутяжелом весе, которым он владел непродолжительное время в 2007 году. Козырь же Федора Емельяненко — способность нокаутировать соперника как с левой, так и с правой руки, что, в сочетании с быстротой реакции и хладнокровием, — смертельное оружие.
Хоть это и будет встреча ветеранов, но есть основания полагать, что зрители увидят яркий поединок. С учетом возраста обоих бойцов они, вероятно, попытаются решить все вопросы уже в первом раунде. В последнее время Емельяненко и Джексон проводят больше времени в стойке, так что, скорее всего, болельщиков ожидает настоящая рубка.
— Емельяненко — очень опытный спортсмен, но не стоит недооценивать и его оппонента, — отметил в беседе с «Известиями» российский боец Владимир Минеев. — Уверен, что зрителей ждет зрелищный и захватывающий поединок. Думаю, он закончится в первом раунде или же продлится все три. Конечно, я буду болеть за Федора, который является примером для многих из нас. Именно
Поединок между Федором Емельяненко и Куинтоном Джексоном можно будет увидеть ранним утром 29 декабря. Старт главного боя — ориентировочно в 7:00 мск.