Нурмагомедов назвал свою вторую родину
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов во время турнира Gorilla Fighting Championship (GFC) в Казахстане обратился к публике. Выступление россиянина опубликовано в
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов во время турнира Gorilla Fighting Championship (GFC) в Казахстане обратился к публике. Выступление россиянина опубликовано в
31-летний боец подчеркнул, что для дагестанцев Казахстан является второй родиной. Он вспомнил об отношении казахстанцев к представителям Дагестана. «Кого-то сюда высылали,
GFC 23 прошел в Алматы 25 декабря. В организацию турниров промоушена вовлечен лично Нурмагомедов и его отец Абдулманап.
Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В апреле 2020-го ему предстоит поединок с американцем Тони Фергюсоном. Ему в третий раз придется защищать титул. В рейтинге UFC без учета весовых категорий боец из России занимает вторую строчку.