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14:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов назвал свою вторую родину

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов во время турнира Gorilla Fighting Championship (GFC) в Казахстане обратился к публике. Выступление россиянина опубликовано в YouTube-канале Sport.kz.

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фотографии

31-летний боец подчеркнул, что для дагестанцев Казахстан является второй родиной. Он вспомнил об отношении казахстанцев к представителям Дагестана. «Кого-то сюда высылали, кто-то сюда приезжал и вы, казахи, принимали нас как своих братьев», — рассказал Нурмагомедов. От лица своего народа он поблагодарил казахстанцев.

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GFC 23 прошел в Алматы 25 декабря. В организацию турниров промоушена вовлечен лично Нурмагомедов и его отец Абдулманап.

Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В апреле 2020-го ему предстоит поединок с американцем Тони Фергюсоном. Ему в третий раз придется защищать титул. В рейтинге UFC без учета весовых категорий боец из России занимает вторую строчку.

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