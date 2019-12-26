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14:41 (мск), источник: Lenta.Ru

21-летняя непобежденная россиянка стала бойцом Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Диана Авсарагова подписала контракт с американским промоушеном Bellator. Об этом спортсменка написала в своем Instagram-аккаунте.

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Детали контракта 21-летней Авсараговой с Bellator не разглашаются. Среди действующих девушек-бойцов она стала второй представительницей России в организации. Также в ростере Bellator значится Марина Мохнаткина.

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С подписанием контракта Авсагарову поздравила представительница Абсолютного бойцовского чемпионата Лиана Джоджуа. «Будем покорять вершины вместе», — написала она. Обе спортсменки тренировались на базе грозненского клуба «Ахмат».

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Свой последний поединок Авсарагова провела в мае 2019-го. Тогда она одолела грузинку Анию Лурченкову в рамках турнира Titan Global Championship. Всего в активе Авсагаровой две победы в двух поединках.

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