Тактаров увидел в своих советах причину успеха Нурмагомедова

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52-летний Тактаров отметил, что Нурмагомедов добился успеха после беседы с ним. «Он выполнил все пять пунктов, которые я ему сказал. Мне это немножко льстит. Это было до того момента, как у него что-то начало получаться», — признался он. «Как только у него все пошло по маслу, так я понял, как люди благодарят», — добавил Тактаров.

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Тактаров неоднократно комментировал действия и выступления Нурмагомедова, а также высказывался и об отце российского бойца Абдулманапе Нурмагомедове. В частности, Тактаров выражал мнение, что именно его поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) заложили основу успеха современных российских спортсменов, в том числе и Нурмагомедова.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе и второй номер в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий. В апреле 2020-го ему предстоит третья защита титула в поединке против Тони Фергюсона.

Тактаров — первый представитель России, который выиграл турнир UFC. В финальном поединке он одержал победу над американцем Тэнком Эбботом. Россиянин выступал в организации еще до введения чемпионских титулов, однако, нынешний глава UFC Дэйна Уайт признает Тактарова чемпионом промоушена.

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