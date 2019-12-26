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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Тактаров увидел в своих советах причину успеха Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров заявил, что после его советов россиянин Хабиб Нурмагомедов добился титула в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом Тактаров рассказал в интервью YouTube-каналу Sports Insider.

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52-летний Тактаров отметил, что Нурмагомедов добился успеха после беседы с ним. «Он выполнил все пять пунктов, которые я ему сказал. Мне это немножко льстит. Это было до того момента, как у него что-то начало получаться», — признался он. «Как только у него все пошло по маслу, так я понял, как люди благодарят», — добавил Тактаров.

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Тактаров неоднократно комментировал действия и выступления Нурмагомедова, а также высказывался и об отце российского бойца Абдулманапе Нурмагомедове. В частности, Тактаров выражал мнение, что именно его поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) заложили основу успеха современных российских спортсменов, в том числе и Нурмагомедова.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе и второй номер в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий. В апреле 2020-го ему предстоит третья защита титула в поединке против Тони Фергюсона.

Тактаров — первый представитель России, который выиграл турнир UFC. В финальном поединке он одержал победу над американцем Тэнком Эбботом. Россиянин выступал в организации еще до введения чемпионских титулов, однако, нынешний глава UFC Дэйна Уайт признает Тактарова чемпионом промоушена.

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Хабиб о предстоящем бое с Тони Фергюсоном: его я особенно буду сильно бить
Источник - Ruptly
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