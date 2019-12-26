«Готовь перчатки, Рамзан». Александр Емельяненко согласился драться с Кадыровым

«Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан! Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора — по каким правилам, место проведения — я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан!