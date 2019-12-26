«Готовь перчатки, Рамзан». Александр Емельяненко согласился драться с Кадыровым
Боец ММА Александр Емельяненко заявил, что принимает вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Боец ММА Александр Емельяненко заявил, что принимает вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Ранее Кадыров опубликовал видео, в котором выразил желание провести бой с Емельяненко — по правилам либо бокса, либо ММА.
«Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан! Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора — по каким правилам, место проведения — я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан!
Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат — сила! — сказал Емельяненко на видео в своем инстаграме.