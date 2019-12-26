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20:51 (мск), источник: Sport24

«Готовь перчатки, Рамзан». Александр Емельяненко согласился драться с Кадыровым

Боец ММА Александр Емельяненко заявил, что принимает вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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Источник: instagram.com/alexemelyanenko

Ранее Кадыров опубликовал видео, в котором выразил желание провести бой с Емельяненко — по правилам либо бокса, либо ММА.

«Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан! Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора — по каким правилам, место проведения — я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан!

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Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат — сила! — сказал Емельяненко на видео в своем инстаграме.

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