Легенда UFC жестоко расправлялся с соперниками. Скоро он сразится с Федором Емельяненко

Источник: AFP 2019

Страшный человек

Бритый афроамериканец с цепью на шее и устрашающим оскалом — Квинтон Джексон стал одним из заморских чудищ, привезенных боссами Pride на потеху японской публике. Поскольку местные промоушены выросли из профессионального рестлинга, биографии бойцов нередко приукрашивали. Джексона представляли бездомным громилой из Америки. Пусть бэкграунд у звезды кровавого спорта вырисовывался мрачноватый, промоутеры были недалеки от истины.

Джексон вырос на улицах Мемфиса. Стандартный набор: проблемы в семье, опасный район, безденежье. Еще мальчиком будущий боец втянулся в наркоторговлю. Он часто попадал в драки. Дома поддержки ждать было не от кого: отец-наркоман бросил семью на произвол судьбы, когда Квинтону было всего десять.

Дальше в его истории срабатывает известный штамп: занятия боевыми искусствами уводят молодого человека с дурного пути. В старшей школе Джексон был заметным атлетом, занимался вольной борьбой. Он подружился с будущим бойцом Strikeforce и Bellator Джейкобом Ноу. Ребята занимались по бартеру: Ноу перенимал у Джексона навыки борьбы, сам же показывал ему ударную технику.

Джексон продолжил выступать по любителям в борьбе — теперь уже в стенах колледжа в Калифорнии. Но хоть спорт и вывел здоровяка с опасных улиц, вывести улицу из Джексона было некому. После драки с партнером по сборной его исключили из колледжа.

Свободный от оков образования, Джексон познакомился со смешанными единоборствами. Он поехал в Лас-Вегас и приступил к тренировкам в новой для себя дисциплине.

В своих первых 11 боях Джексон уступил лишь однажды; семь из них завершил досрочно. С внушительным послужным списком он отправился за океан, в Pride. На заре 2000-х именно японский промоушен был главной силой мирового MMA.

Боевое крещение гигант из Мемфиса прошел в ринге с одной из главных звезд Pride — Казуси Сакурабой. Искушенный в борьбе бывший профессиональный рестлер был настоящим народным чемпионом. Сакураба ввязывался в бои с более крупными соперниками, выдерживал жуткие битвы и настроил против себя самый влиятельный клан в истории MMA — семью Грейси.

Местный герой справился с бездомным громилой из далекой Америки. Сакураба поймал Джексона на удушение со спины. Но ярость чернокожего здоровяка запомнилась зрителям. Он подарил публике зрелище в поединке с грозой Pride, и ему этого не забыли.

За несколько лет выступлений Джексон вписал свое имя в историю промоушена. Зверь чувствовал себя на свободе в ринге Pride, благо правила там были либеральные: разрешены были футбольные удары головой и всевозможные атаки коленями и локтями по лежащему сопернику. Хотя даже тут беспредельщик Джексон умудрился пересечь черту. Один из ударов по сопернику стоил ему победы: полутяж Джексон угодил несчастному коленом в пах.

Источник: AP 2019

Среди знаковых побед Рэмпейджа (спортивное прозвище Джексон позаимствовал из одноименной видеоигры Rampage с крушившими все и вся монстрами) — успех в бойне с украинским феноменом Игорем Вовчанчиным, триумфы над Кевином Ренделманом и российским тяжеловесом Михаилом Илюхиным. Особенно ярким стал нокаут в бою с бразильцем Рикарду Ароной, известным своим мастерством в партере.

В ключевом эпизоде поединка Арона поймал Джексона на треугольник. Но просчитался. Рэмпейдж показал ему, зачем нужна становая тяга. Подняв соперника, американец обрушил адепта джиу-джитсу спиной на канвас и нокаутировал.

В исторической разборке Pride и поднявшего голову Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джексон предстанет в роли одного из антигероев для американского промоушена, прибывшего в гости к японцам со своим чемпионом Чаком Лидделлом.

В главном бою турнира Final Conflict в 2003 году он уничтожил Лидделла уже в первом раунде. Вылета своего любимчика из Гран-при глава UFC Дэйна Уайт, кажется, Джексону так и не простил.

Закат Pride сопровождался оттоком его главных звезд. Боги японской арены находили себя в американских промоушенах. Джексон, транзитом через ныне безвестный World Fighting Alliance, попал в UFC. Его контракт стал частью выкупленных Zuffa (компания-владелец UFC) активов.

«Дэйна хотел, чтобы я попал в UFC. Ведь я последний, с кем Чак хотел бы выйти в клетку», — вспоминал Джексон.

Неугодный

Несмотря на успехи в промоушене на старте выступлений в UFC, Рэмпейдж чувствовал, что в компании его, мягко скажем, недолюбливают.

В 2007 году на UFC 71 Лидделл не сумел отомстить Джексону за поражение в Гран-при Pride и лишился пояса чемпиона UFC в полутяжелом весе.

«После того как я побил Чака, 90 процентов работников UFC меня просто возненавидели. Со мной перестали общаться, мне перестали улыбаться. После этого боя я почувствовал себя странновато», — говорил Рэмпейдж.

Неприязнь руководства вылилась в спорное решение в поединке Джексона с Форрестом Гриффином. Год спустя после победы на Лидделлом Рэмпейдж проиграл схватку. Правда, громила до сих пор не согласен с решением судей. Джексон уверен: в тот вечер его ограбили. Мало того, в UFC упорно отказывали бойцу в матче-реванше.

Источник: AP 2019

Отношения с Уайтом расстроились еще пуще в 2010 году. Джексону предложили роль в фильме «Команда А». Боец сыграл легендарного Мистера Ти — правда, для этого ему пришлось отказаться от поединка с Рашадом Эвансом в родном Мемфисе.

К слову, об этом решении безбашенный Рэмпейдж сожалеет до сих пор. В итоге карьера полутяжа в UFC оказалась смазанной. Он предсказуемо перешел в промоушен номер два — Bellator. Ему удалось вернуться в UFC на один бой, а в руководстве Bellator пытались этому помешать и даже обратились в суд, утверждая, что у них на руках действующих контракт с бойцом. Впрочем, UFC их переиграли. На новом-старом месте работы Квинтон не удержался, и Bellator, словно ведомые привычкой подписывать каждого, кто покинет UFC, вновь его пригласили.

Переход в промоушен, зарекомендовавший себя как пристанище ветеранов UFC, обозначил спад карьеры Джексона, хотя сам он так не считает. Второй заход в Bellator он обозначил как попытку перезагрузки.

С возрастом боец решил перейти в тяжелый вес. В 2018-м он принял участие в Гран-при Bellator. Но в погоне за главным призом его обогнал Чейл Соннен. Американский гангстер оказался проворнее (ведь он никогда не был природным тяжем) и сумел выжить в схватке с Квинтоном. Он победил судейским решением, но на большее его не хватило: в полуфинале Соннена разобрал Последний император Федор Емельяненко.

Апсет в Гран-при стал вторым поражением в промоушене подряд. Ветерана, казалось бы, пора окончательно списать, но в своем последнем поединке Квинтон приложил Вандерлея Силву — старого знакомого, с которым они пересекались и в Pride, и в UFC.

Вернувшемуся на победную стезю Рэмпейджу выпала честь стать одним из трех бойцов, которые проводят Емельяненко. Скотт Кокер, глава Bellator, уже огласил победное турне российской легенды, которое стартует в Японии.

Оба бойца вернутся на родину своей славы. Ранее их встреча была исключена — Федор и Квинтон обитали в разных дивизионах.

«Сколько ты весишь теперь?» — поинтересовался у Джексона журналист Ариэль Хельвани. У этих двоих богатая история взаимоотношений. Американский нокаутер нередко отрывался на корреспонденте, превращая интервью в каскад убийственных панчлайнов. Он зажег и в этой беседе.

«Сколько я вешу? Спроси у своей жены», — бросил в ответ Джексон. Как минимум на словах он все так же резок, как десять лет назад.

Впрочем, Федору треш-тока от известного своим нравом Джексона не досталось. Возможно, имидж россиянина, эдакой непробиваемой ледяной глыбы, не позволяет любителям крепких выражений развернуться перед микрофоном. Так или иначе, Квинтон дал понять: для него российский тяжеловес — один из примеров. Однако пообещал, что судьбу их поединка не будут решать судьи. Этот бой, убежден он, закончится досрочно.

43-летний россиянин уважительно отзывается о сопернике — впрочем, как всегда. Однако Последний император давно знаком с возможностями Джексона. В недавнем интервью Емельяненко вспомнил о непредсказуемости американца: «Я видел, как он поднимал людей на второй этаж, бил об ринг. Человек отключался. Он это делал не один раз».