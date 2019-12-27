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00:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Готовь перчатки!» Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова

Они могут устроить поединок по боксу, дату выберет глава Чечни.

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Бросать вызовы и принимать их — более чем обычное дело в мире бокса и единоборств, но есть такие вызовы, которые выбиваются из общего числа. Например, когда в этом участвуют глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и боец ММА Александр Емельяненко.

— Я принимаю твой вызов мой Друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки! Время, число я предоставляю тебе на выбор. Когда? — написал Емельяненко в Instagram под видео. На нем он проводит бой с тенью и говорит почти те же слова, что и в сообщении, только чуть более развернуто: предлагает Рамзану выбрать не только время и число, но и правила, по которым будет бой. Потом, правда, произносит: «Будем боксировать, будем пропагандировать здоровый образ жизни».

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Этот пост Емельяненко — ответ на видео, которое пятью днями ранее выложил Кадыров.

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— Как думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? — написал тогда глава Чечни в Instagram. — Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»? Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?

На видео же Кадыров сказал, что раз «пошла такая мода, что все кому не лень вызывают Александа Емельяненко», он тоже решил так поступить, только «не определился — по какому виду спорта». Возможно, говоря о вызовах, глава Чечни намекнул на бойца лиги АСА Магомеда Исмаилова, который предлагал и предлагает Емельяненко бой. Исмаилов выступает в среднем весе, но уверен в том, что сможет победить тяжеловеса Александра.

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Почему Кадыров называет Емельяненко другом — понятно. Александр с весны 2017-го по осень 2018 года тренировался в грозненском клубе «Ахмат». За это время он провел шесть боев (пять побед, одна ничья). Емельяненко часто выкладывал фотографии с Кадыровым — с совместных тренировок и разных мероприятий. Глава Чечни подарил ему два «Мерседеса» (один тот самый золотистый). Александр в свою очередь вручил ему сейф-картину — об этом боец рассказал в интервью телеканалу «Мир 24».

Емельяненко ушел из «Ахмата», но остался в хороших отношениях с руководителями клуба. В сентябре на турнире АСА Александр сидел с ними в первом ряду. А в конце ноября Кадыров поздравил бойца с победой над стронгменом Михаилом Кокляевым в боксерском поединке.

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Спустя три дня после вызова Кадыров прокомментировал свои слова на пресс-конференции. Он комплиментарно высказался о Емельяненко.

— Я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю, проиграть точно не хочу, — передает слова главы Чечни ТАСС. — Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что переговорим по этому поводу, посмотрим, о чем договоримся. Пошла такая мода в спорте — все кому не лень вызывают Сашу на бой, и я тоже решил вызвать его. Я на самом деле сделал это с иронией, чтобы посмотрели те люди, которые вызывают его на разные бои. Считаю, что Александр Емельяненко очень хороший боец, я видел, как он тренируется, стоял с ним на спаррингах, у него очень хорошие данные, он получил хороший опыт в клубе «Ахмат».

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Сейчас все это похоже на шутку. Но когда весной Емельяненко с Кокляевым стали договариваться о бое — это тоже напоминало розыгрыш.

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