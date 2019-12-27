«Готовь перчатки!» Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова
Они могут устроить поединок по боксу, дату выберет глава Чечни.
Они могут устроить поединок по боксу, дату выберет глава Чечни.
Бросать вызовы и принимать их — более чем обычное дело в мире бокса и единоборств, но есть такие вызовы, которые выбиваются из общего числа. Например, когда в этом участвуют глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и боец ММА Александр Емельяненко.
— Я принимаю твой вызов мой Друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки! Время, число я предоставляю тебе на выбор. Когда? — написал Емельяненко в Instagram под видео. На нем он проводит бой с тенью и говорит почти те же слова, что и в сообщении, только чуть более развернуто: предлагает Рамзану выбрать не только время и число, но и правила, по которым будет бой. Потом, правда, произносит: «Будем боксировать, будем пропагандировать здоровый образ жизни».
Этот пост Емельяненко — ответ на видео, которое пятью днями ранее выложил Кадыров.
— Как думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? — написал тогда глава Чечни в Instagram. — Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или
На видео же Кадыров сказал, что раз «пошла такая мода, что все кому не лень вызывают Александа Емельяненко», он тоже решил так поступить, только «не определился — по какому виду спорта». Возможно, говоря о вызовах, глава Чечни намекнул на бойца лиги АСА Магомеда Исмаилова, который предлагал и предлагает Емельяненко бой. Исмаилов выступает в среднем весе, но уверен в том, что сможет победить тяжеловеса Александра.
Почему Кадыров называет Емельяненко другом — понятно. Александр с весны 2017-го по осень 2018 года тренировался в грозненском клубе «Ахмат». За это время он провел шесть боев (пять побед, одна ничья). Емельяненко часто выкладывал фотографии с Кадыровым — с совместных тренировок и разных мероприятий. Глава Чечни подарил ему два «Мерседеса» (один тот самый золотистый). Александр в свою очередь вручил ему
Емельяненко ушел из «Ахмата», но остался в хороших отношениях с руководителями клуба. В сентябре на турнире АСА Александр сидел с ними в первом ряду. А в конце ноября Кадыров поздравил бойца с победой над стронгменом Михаилом Кокляевым в боксерском поединке.
Спустя три дня после вызова Кадыров прокомментировал свои слова на
— Я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю, проиграть точно не хочу, — передает слова главы Чечни ТАСС. — Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что переговорим по этому поводу, посмотрим, о чем договоримся. Пошла такая мода в спорте — все кому не лень вызывают Сашу на бой, и я тоже решил вызвать его. Я на самом деле сделал это с иронией, чтобы посмотрели те люди, которые вызывают его на разные бои. Считаю, что Александр Емельяненко очень хороший боец, я видел, как он тренируется, стоял с ним на спаррингах, у него очень хорошие данные, он получил хороший опыт в клубе «Ахмат».
Сейчас все это похоже на шутку. Но когда весной Емельяненко с Кокляевым стали договариваться о бое — это тоже напоминало розыгрыш.