Емельяненко рассказал, чего ожидает от боя с Кадыровым
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал в интервью «Пятому каналу», чего ожидает от поединка с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал в интервью «Пятому каналу», чего ожидает от поединка с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Ранее Кадыров разместил пост на своей странице в Instagram, в котором вызвал Емельяненко на поединок. Боец принял вызов главы Чечни, предоставив ему право выбора правил боя и места его проведения.
«Пусть Рамзан готовится к боксу и выбирает, на какой площадке мы будем драться, в каких перчатках, я готов. Но я думаю, он не успеет подготовиться к ММА. Это очень жестко, ему не стоит. Но по правилам бокса… Он постоянно боксирует, тренируется, постоянно в спортзале. В принципе, он готов выйти и поспаринговать со мной», — заявил Емельяненко.
По его мнению, поединок с Кадыровым будет намного интереснее, чем прошедший ранее бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
«Мне без разницы, кого бить. Пусть вызывают. Уже вся Россия со мной хочет подраться. Флешмоб такой. Все вызывают на бой
Емельяненко в конце ноября победил Кокляева в бою по правилам бокса. После этого спортсмена вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев.