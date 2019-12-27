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09:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко рассказал, чего ожидает от боя с Кадыровым

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал в интервью «Пятому каналу», чего ожидает от поединка с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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Ранее Кадыров разместил пост на своей странице в Instagram, в котором вызвал Емельяненко на поединок. Боец принял вызов главы Чечни, предоставив ему право выбора правил боя и места его проведения.

«Пусть Рамзан готовится к боксу и выбирает, на какой площадке мы будем драться, в каких перчатках, я готов. Но я думаю, он не успеет подготовиться к ММА. Это очень жестко, ему не стоит. Но по правилам бокса… Он постоянно боксирует, тренируется, постоянно в спортзале. В принципе, он готов выйти и поспаринговать со мной», — заявил Емельяненко.

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По его мнению, поединок с Кадыровым будет намного интереснее, чем прошедший ранее бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

«Мне без разницы, кого бить. Пусть вызывают. Уже вся Россия со мной хочет подраться. Флешмоб такой. Все вызывают на бой почему-то Емельяненко», — отметил боец.

Емельяненко в конце ноября победил Кокляева в бою по правилам бокса. После этого спортсмена вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев.

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