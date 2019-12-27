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11:45 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко уверен, что пока не уступает молодым бойцам

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко считает, что на данный момент не уступает молодым коллегам. Об этом спортсмен заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио в преддверии своего последнего поединка.

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Источник: Reuters

«Возраст дает о себе знать, но молодежи пока не уступаю», — смеясь, отметил Емельяненко. Касаясь темы тренировок, он подчеркнул, что старается сохранять нагрузки, как и в молодости.

29 декабря на турнире Bellator в Японии состоится бой между Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном. Он станет последним в карьере россиянина на территории этой страны.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон — бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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