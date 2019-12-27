Шлеменко объяснил, почему бой Кадырова и Емельяненко будет настоящим

Емельяненко в конце ноября победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого Емельяненко вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев. Следом глава Чечни разместил пост на своей странице в Instagram, в котором также вызвал Емельяненко на поединок, и предложил своим подписчикам выбрать, по каким правилам устроить бой. В четверг стало известно, что Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым.

«Было бы гораздо интереснее, если бы этот бой прошел по правилам MMA, а не по правилам бокса. Смешанные единоборства так интересны, потому что понятны большинству людей. Людей, которые разбираются в боксе, меньше. Мы увидим настоящий бой — это 100%, по-другому не получится, понарошку драться никто не будет. Мы не видели боев с участием Рамзана Ахматовича, я видел только его тренировки, как он спарингует, борцовские приемы отрабатывает. Я знаю, что он умеет довольно неплохо бить руками и бороться», — сказал Шлеменко РИА Новости по телефону.