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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шлеменко объяснил, почему бой Кадырова и Емельяненко будет настоящим

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров умеет достаточно хорошо бороться и бить руками, поэтому поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко будет настоящим и интересным.

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Источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко в конце ноября победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого Емельяненко вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев. Следом глава Чечни разместил пост на своей странице в Instagram, в котором также вызвал Емельяненко на поединок, и предложил своим подписчикам выбрать, по каким правилам устроить бой. В четверг стало известно, что Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым.

«Было бы гораздо интереснее, если бы этот бой прошел по правилам MMA, а не по правилам бокса. Смешанные единоборства так интересны, потому что понятны большинству людей. Людей, которые разбираются в боксе, меньше. Мы увидим настоящий бой — это 100%, по-другому не получится, понарошку драться никто не будет. Мы не видели боев с участием Рамзана Ахматовича, я видел только его тренировки, как он спарингует, борцовские приемы отрабатывает. Я знаю, что он умеет довольно неплохо бить руками и бороться», — сказал Шлеменко РИА Новости по телефону.

«Кадыров часто тренируется с профессиональными бойцами. Он будет готов — это точно. Но мы не видели его на соревнованиях, поэтому победителя предсказать сложно», — сказал Шлеменко.

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