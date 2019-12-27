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16:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Федот, закрой рот». Александр Емельяненко резко ответил брату Фёдору

Российский боец MMA Александр Емельяненко в резкой форме ответил брату Фёдору, который заявил, что тот для него всё равно что мёртв.

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Александр назвал Фёдора Федотом и вновь задался вопросом, почему же тот не поставил за него свечку, если считает умершим.

«Здесь, на просторах интернета мой старший брат Федот давал интервью и заживо меня «похоронил». Мне все задают вопрос: как вы на это отреагируете, Александр? Что я ему скажу? Пусть сходит в храм и поставит свечку за усопшего брата, которого он «закопал» живьём.

Вообще, я тебе хочу сказать, Федот: рот свой закрой. Забудь меня. Меня для тебя не существует после твоих слов. И я, и мама, и сестра старшая, и младший брат — мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле и кто ты. Продолжай дальше молиться своему богу Мамоне. Забудь меня, Федот! — сказал А. Емельяненко в видеоообращении в своём «инстаграме».

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