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19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куинтон Джексон: Когда занимаюсь сексом, думаю о Федоре Емельяненко

Американский боец MMA Куинтон «Рэмпейдж» Джексон в интервью MMA Junkie признался, что с нетерпением ждет поединка с россиянином Федором Емельяненко.

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Источник: instagram.com

— Ребята, во мне живут два человека. Часть меня хотела морально подготовиться к этому бою, потому что я обожаю нокаутировать людей, и я должен его нокаутировать, но с другой стороны — я большой фанат Федора. И последнее, что ему сейчас нужно — улететь в нокаут. Но когда «Рэмпэйдж» выходит в клетку — у него нет друзей. Мне самому это не нравится. Мне становится абсолютно не важно, кого бить. Так-то я всех уважаю, но в клетке мне становится все равно. Я еще до профессиональной карьеры провел более 1000 боев, я вырос в боях и драках. Мне нравится драться, а еще веселить людей и заниматься сексом. В видеоиграх. Да и в жизни тоже.

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— У Федора прощальный тур. У вас тоже?

— У меня все еще есть силы и мотивация. Мне нравится мой вид спорта, и я не думаю о том, чтобы заканчивать. Я еще не проиграл Федору. Я не сдаюсь и никуда не ухожу. Наш бой с Федором — вообще исторический момент для ММА. От него выиграют все, никто не проиграет. Кому бы ни подняли руку. Две легенды выходят и делают то, что они любят. Делают шоу. Выигрывают фанаты. Я, конечно, тоже хочу победить, ведь это день рождения моей дочери. Но и он хочет, ведь это день рождения и его дочери тоже. У нас вообще абсолютно одинаковая мотивация будет. Кто же ляжет в день рождения дочери? Вообще мотивация обычно бывает разная, часто думаешь о чеке, о сумме денег, которую получишь, но тут день рождения дочери, черт побери. И она будет смотреть бой. И да, Господи, мы занимались любовью в одно и тоже время! Я когда это узнал, больше не мог отделаться от этой мысли. Я теперь занимаюсь сексом и думаю: «Федор, наверное, тоже им сейчас занимается. Интересно, а он думает обо мне в этот момент? У меня сейчас секс с девушкой, я думаю, у него тоже». Я представляю его спокойное лицо в этот момент, на котором нет эмоций. Его этот ужасный свитер. И девушку под ним. Вот что у меня в голове!

— Что думаете о том, что бой пройдет в тяжелом весе? Для вас все-таки это не так привычно.

— Федор — это первый настоящий тяжеловес, с которым я буду драться. Я дрался с более маленькими ребятами, которые были быстрые и переигрывали меня тактически. А Федор — настоящий тяж. Это будет хороший тест для меня. У него есть скорость и сила, он не стесняется атаковать, он хорош на земле. Очень опасный соперник. Но я не боюсь, я тоже кое-что хорошо умею, что даст мне хороший шанс.

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Бой Емельяненко — Джексон пройдет 29 в Сайтаме (Япония) в рамках турнира Bellator 237. 43-летний Емельяненко одержал 35 побед и потерпел 6 поражений в MMA. На счету 41-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.

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