Прощание с Японией: Федор Емельяненко проведет бой с Джексоном
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Василий
На счету 43-летнего Емельяненко 38 побед и шесть поражений в MMA, а один бой признан несостоявшимся.
Японские зрители являются настоящими поклонниками смешанных единоборств, а Емельяненко для них — один из главных кумиров в этом виде спорта. Предстоящий бой станет для Последнего императора 27-м и последним в Японии.
Последний раз боец выходил в октагон в Стране восходящего солнца 31 декабря 2015 года, когда в первом своем бою после возвращения победил индийца Джайдипа Сингха.
Тот поединок стал единственным в рамках сотрудничества Емельяненко и промоутерской компании Rizin. После этого россиянин одержал спорную победу над Фабио Мальдонадо под эгидой российского промоушена Fight Nights, после чего подписал контракт с Bellator. В американской компании Емельяненко уже провел четыре боя, в которых одержал две победы. В своем последнем поединке боец в январе текущего года на 35-й секунде проиграл американцу Райану Бейдеру в финале
После той неудачи Емельяненко не стал завершать карьеру и согласился на финальное турне под эгидой Bellator. «Мы договорились о трех боях, — сообщил глава промоушена Стотт Коккер. — И это будет первый бой по новому контракту в рамках прощального тура. Мы знаем, что это будет его последний бой в Японии, второй будет в Европе, а на третий Bellator поедет в Москву с Федором».
Таким образом, по существующему плану прощальный поединок Последнего императора пройдет перед домашней публикой, а Bellator за счет легендарного бойца сможет выйти на российский рынок. К слову, главный конкурент организации — UFC — провел в России уже три шоу.
Предстоящий соперник Емельяненко также обладает солидным послужным списком: на счету 41-летнего
С 2011 года Джексон с переменным успехом проводил поединки с Джоном Джонсом, Бейдером, Сатоси Исии, Джоуи Бельтраном, Мальдонадо и другими. В своих последних трех боях американский боец проиграл Мухаммеду Лавалю и Чейлу Соннену, которого Емельяненко досрочно победил в 2018 году в полуфинале
«Наши карьеры с ним шли параллельно, — отметил Емельяненко. — Он также выступал в Японии, он был и остается известным бойцом, много бился в Америке. Это один из самых эпатажных бойцов. Главная опасность состоит в том, что там, где не ждешь, может “прилететь”, причем как стоя, так и лежа. Я видел бои, когда он “поднимал на второй этаж”, бил соперника о ринг, и человек “выключался”. Такое было не один раз. Ломал ребра таким образом. Я знаю, что он нокаутер, у него тяжелый удар, но и лежа он себя уверенно чувствует».
Моя карьера уже давно идет к завершению, мне 43 года. Я своего рода динозавр в спорте. Но, скажем так, я чувствую себя хорошо, здоровье позволяет выступать. И мне хочется этого.
Сам Последний император уже всерьез говорит о завершении карьеры. «Моя карьера уже давно идет к завершению, мне 43 года. Я своего рода динозавр в спорте. Но, скажем так, я чувствую себя хорошо, здоровье позволяет выступать. И мне хочется этого. Но я понимаю, что мне предстоят последние бои. Пальцев одной руки будет много, чтобы посчитать, сколько мне осталось», — сказал боец.
«Моя жена ждет не дождется, когда я завершу свою карьеру. И моя, и ее мама мне звонят. Они очень переживают, но поддерживают мое решение. Для меня это очень важно. Расскажу даже одну историю. Во время подписания последнего контракта жена уже практически согласилась, но потом сказала, что даст добро, если батюшка благословит. В итоге я поехал к батюшке и добился этого благословения», — добавил Емельяненко.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков назвал Федора Емельяненко «послом нашего вида спорта в мире». «Я надеюсь, что он выиграет, хотя бой будет очень сложным. У него непростой соперник, который участвовал в турнирах различного уровня и побеждал, в том числе и в UFC. Если брать статистику, соперник Федора проиграл большее количество боев. Но все будет решать качество подготовки к конкретному данному бою. В Японии Федор действительно очень популярен, и я думаю, что ему будет обеспечена значительно большая поддержка со стороны зрителей, чем его сопернику», — сказал Шестаков.