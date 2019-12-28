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28 декабря, источник: Lenta.Ru

Менеджер Емельяненко рассказал о срыве перехода тяжеловеса в UFC

Представитель российского тяжеловеса Федора Емельяненко Джерри Миллен прокомментировал переговоры спортсмена с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2009 году. Слова менеджера приводит «Спорт-Экспресс».

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По мнению Миллена, в UFC не были готовы относиться к Емельяненко с честью и достоинством. Он подчеркнул, что срыв переговоров обусловлен недовольством россиянина отношением со стороны главы UFC Дэйны Уайта. Миллен уверен, что отказ Емельяненко продолжить карьеру в промоушене не связан с денежным вопросом.

«А там как раз уважительного отношения не хватило. И Федор поэтому решил не идти туда. Деньги для Федора значат намного меньше, чем уважение», — подчеркнул Миллен.

После того как японский Pride прекратил свое существование, Емельяненко стал частью промоушена Strikeforce.

По информации СМИ, представители россиянина вели переговоры с UFC в 2009 году, однако к успеху они не привели. Бывший боец Олег Тактаров заявлял о своей причастности к общению команды Емельяненко и UFC.

Емельяненко — бывший чемпион Pride и RINGS в тяжелом весе. Россиянин проведет свой очередной бой 29 декабря против американца Квинтона Джексона. Трансляция бойцовского вечера начнется в 6:00 по московскому времени.

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