Александр Емельяненко узнал имя нового соперника и дату боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко узнал имя нового соперника. Ближайший бой он проведет в апреле против соотечественника Магомеда Исмаилова. Об этом сообщается в
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко узнал имя нового соперника. Ближайший бой он проведет в апреле против соотечественника Магомеда Исмаилова. Об этом сообщается в
38-летний россиянин 3 апреля 2020-го выступит на турнире ACA 107 в Москве. 19 декабря был опубликован выпуск
Поединок Емельяненко с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым по правилам бокса в конце ноября вызвал ажиотаж. Помимо Исмаилова, вызов тяжеловесу бросил и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Емельяненко известен по выступлениям в Pride. Свой последний бой по правилам MMA он провел в августе 2018-го. Тогда его поединок с американцем Тони Джонсоном завершился вничью.