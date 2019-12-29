Александр Емельяненко узнал имя нового соперника и дату боя

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38-летний россиянин 3 апреля 2020-го выступит на турнире ACA 107 в Москве. 19 декабря был опубликован выпуск YouTube-шоу «ХукВам», где Исмаилову удалось дозвониться до Емельяненко и вызвать последнего на бой. Тяжеловес подтвердил свою готовность выступить, попросив Исмаилова организовать поединок.

Поединок Емельяненко с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым по правилам бокса в конце ноября вызвал ажиотаж. Помимо Исмаилова, вызов тяжеловесу бросил и глава Чечни Рамзан Кадыров.