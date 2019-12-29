Федор Емельяненко нокаутировал американца в первом раунде

Источник: РИА "Новости"

43-летний российский тяжеловес досрочно завершил противостояние в первом раунде. Для Емельяненко это 15-я победа нокаутом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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На взвешивании перед поединком 41-летний Джексон показал 120,4 килограмма. Россиянин оказался легче, показав на весах 109 килограммов.

О поединке было объявлено в октябре. Поединок с Джексоном в Японии — первый из трех боев Емельяненко по новому контракту с Bellator. Соглашение с организацией российский тяжеловес подписал летом.

До этого Емельяненко потерпел неудачу в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. В январе он уступил Райану Бэйдеру нокаутом в первом раунде. По пути к решающему поединке он одержал победы над американцами Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом.

Емельяненко известен по выступлениям в RINGS, Pride и Strikeforce. Он бывший чемпион Pride в тяжелом весе.