Федор Емельяненко нокаутировал американца в первом раунде
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко нокаутировал американца Квинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко нокаутировал американца Квинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
43-летний российский тяжеловес досрочно завершил противостояние в первом раунде. Для Емельяненко это 15-я победа нокаутом.
На взвешивании перед поединком 41-летний Джексон показал 120,4 килограмма. Россиянин оказался легче, показав на весах 109 килограммов.
О поединке было объявлено в октябре. Поединок с Джексоном в Японии — первый из трех боев Емельяненко по новому контракту с Bellator. Соглашение с организацией российский тяжеловес подписал летом.
До этого Емельяненко потерпел неудачу в финале
Емельяненко известен по выступлениям в RINGS, Pride и Strikeforce. Он бывший чемпион Pride в тяжелом весе.