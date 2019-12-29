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14:34 (мск), источник: Матч ТВ

Федор Емельяненко: Счастлив, что мне удалось порадовать фанатов

Российский боец Федор Емельяненко поделился эмоциями после победы над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237.

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Источник: РИА "Новости"

— Я очень счастлив, что вновь мы одержали победу и мне удалось порадовать фанатов. Именно здесь, в Японии, случилось мое становление как бойца, здесь я завоевал вашу любовь. Моя карьера заканчивается, возможно это мой последний бой в Японии. Благодарю вас за любовь. Также хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в России, — сказал Емельяненко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье 43-летний россиянин нокаутировал экс-чемпиона UFC Джексона в первом раунде. Всего в активе Последнего императора 39 побед в профессиональной карьере, а также 6 поражений и один бой признан несостоявшимся.

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