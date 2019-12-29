Федор Емельяненко: Счастлив, что мне удалось порадовать фанатов
Российский боец Федор Емельяненко поделился эмоциями после победы над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237.
Российский боец Федор Емельяненко поделился эмоциями после победы над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237.
— Я очень счастлив, что вновь мы одержали победу и мне удалось порадовать фанатов. Именно здесь, в Японии, случилось мое становление как бойца, здесь я завоевал вашу любовь. Моя карьера заканчивается, возможно это мой последний бой в Японии. Благодарю вас за любовь. Также хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в России, — сказал Емельяненко в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в воскресенье 43-летний россиянин нокаутировал