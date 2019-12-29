Федор Емельяненко: Счастлив, что мне удалось порадовать фанатов

— Я очень счастлив, что вновь мы одержали победу и мне удалось порадовать фанатов. Именно здесь, в Японии, случилось мое становление как бойца, здесь я завоевал вашу любовь. Моя карьера заканчивается, возможно это мой последний бой в Японии. Благодарю вас за любовь. Также хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в России, — сказал Емельяненко в эфире «Матч ТВ».